Huawei P30 Pro ile P30 modeli resmi olarak tanıtıldı. Bu iki performans telefonu arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz.

Bu iki telefon arasında 1200 TL’ye yakın fiyat farkıda bulunuyor. Bu iki telefon arasında kararsız kalanlar için ufak bir bilgilendirme yazısı hazırlamak istedik.

Huawei P30 Pro ile P30 arasındaki farklar

1-) P30 modeli 6.1 inçlik bir ekrana sahipken P30 Pro modeli 6.47 inçtir.

2-) P30 165 Gram, P30 Pro 192 Gram’dır.

3-) P30’da 3650 mAh’lık batarya bulunurken, P30 Pro modelinde 4200 mAh’lık bir batarya yer almaktadır.

4-) P30’da % 85.85 ekran gövde oranı, P30 Pro’da ise % 88.61 ekran/gövde oranı bulunmaktadır.

5-) Hızlı şarj özelliği konusunda P30 Pro ağır basmaktadır. P30 Pro modeli 30 dakika şarj ile % 70 seviyesi, P30 modelinde 30 dakikada % 60 şarj olmaktadır.

6-) Kızılötesi özelliği sadece P30 Pro’da yer alıyor. Bu özellik günümüzde sadece artık uzaktan kumanda özelliği olarak kullanılmaktadır. Eskiden dosya transfer için kulllanıyordu fakat artık popülerliğini yitirdi.

Bizim gördüğümüz kadarıyla sizlere önemli farkları yazdık. Eğer sizinde fark edip bizim yazımızın içinde olmayan özellik varsa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.