250 TL altı kablosuz oda termostat modelleri

Kış aylarına ilk girildiğinde oda sıcaklığını sürekli sabit tutmak için kombi sıcaklık ayarı ile oynamaktan sıkılanlar için kablosuz oda termostatı öneriyoruz. Bu yazımızda sizlere E-Ticaret sitelerindeki 250 TL altı en ucuz kablosuz termostat modellerinden bahsetmek istiyoruz.

General Life AC-400

Bu cihazda uzaktan erişim özelliği ile birer derece aralıklarla sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. GÜnlük, haftalık progrlama özelliği ile bu cihaz 200 TL’den satılmaktadır. Tabi montaj size aittir.

Rcon RC 150S

Kablosuz olan bu cihaz 228 TL‘den satılıyor. Kablolu olan modeli ise 215 TL civarlarındadır. Aradaki farkı vererek kablosuz almanız daha kolaylık sağlayacaktır. 0.5 derecelik farklar ile ayarlama yapabilirsiniz.

250 TL altı maalesef iki adet kablosuz oda termostatı bulabildik. Diğer modelleri 250 TL üzerinde olduğu için eklemedik. Sizlerin önerebileceği, bizim göremediğimiz model varsa lütfen bize yorum olarak yazınız.