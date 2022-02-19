2000 TL altı 5000 mAh’lık yüksek kapasiteli akıllı telefonlar
Bu yazımızda sizlere 2000 TL altında 5000 mAh’lık batarya kapasitesi yüksek akıllı telefon modellerini yazmak istiyoruz.
1. realme C3i
6.5 inçlik IPS LCD ekranı bulunuyor. 5000 mAh’lık 5V/2A şarj desteği mevcuttur. Performans olarak 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 2 GB RAM’li MediaTek Helio G70 yonga seti bulunuyor. 32 GB’lık dahili depolama ve ekstra microSD hafıza kartı bulunmaktadır. 12 MP ve 2 MP arka kamera ve 5 MP ön kamerası bulunmaktadır.
Infinix Smart 5
Bu model 6.6 inçlik oldukça büyük ekrana sahiptir. Bu ekranı 5000 mAh’lık bir batarya destekliyor. 3 GB RAM ile fiyatına göre güzel bir performans sergilemektedir. 4.5G desteği bulunuyor. İşlemci olarak 1.8 Ghz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek Helio A20 yonga seti bulunuyor. 3 adet arka kamerası bulunan bu telefon 1.919 TL civarlarından satılmaktadır.
Realme C11
6.5 inçlik IPS LCD ekranı bulunuyor. 270 PPI Piksel yoğunluğunda 60 Hz ekran yenileme hızı bulunmaktadır. 5V/2A şarj desteği ile 5000 mAh’lık bataryası bulunuyor. 2.3 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek helio G35 chipset yer almaktadır. 3 GB RAM ile fiyatın göre oldukça iyi bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 32 GB’lık dahili depolama hafızası ve ekstradan microSD hafıza kartı takabilirsiniz. 13 MP, 2 MP olmak üzere iki adet arka kamerası ve 5 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır. Bu model 1.945 TL’den satılmaktadır.