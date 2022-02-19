2 farklı adım ile Galaxy S22 ve Ultra modellerinde ekran görüntüsü alma

Samsung Galaxy S22 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda sizleri bilgilendirmek istedik. Galaxy S22 ve ultra modeli hem tasarımı hem de teknik özellikleri ile oldukça beğenilmektedir.

Samsung Galaxy S22 ve ultra modellerinde iki farklı yöntem ile ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Yöntem-1: Hemen hemen her telefonda olduğu gibi bu telefonda da ses kısma + güç tuşuna aynı anda basılı tutarak alabilirsiniz. Deklanşör sesi duyduğunuz anda tuşları bırakabilirsiniz. Almış olduğunuz görüntüye Galeri klasörünün içinde ScreenShot klasöründen ulaşabilirsiniz.

Yöntem-2: Kaydırarak yakalama: Elinizin kenarını ekranda sağa veya sola kaydırın.Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği etkinleştirilmemişse bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → Hareketler ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunarak ayarı etkinleştirin.