1000 TL altı GPS’li Hubsan H507A X4 Star Pro drone modeli

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Drone almayı düşünüyorsanız ve 1000 TL altında alınabilecek GPS, otomatik iniş kalkış özelliği, otomatik eve dönüş özelliği ve kazan önleme modu olan drone arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Yukarıda saydığımız özellikleri içeren 1000 TL altında sadece bir tane drone modeli bulabildik. Hubsan H507A X4 Star Pro Drone modelinin teknik özelliklerine kısaca bakalım.

Bu drone’da 720p HD kamerası bulunmaktadır.

Akıllı telefon ile otomatik rota çizim yapıp drone takip etmektedir.

Hem akıllı telefon hem de kumandası ile kullanabilirsiniz.

Beni takip et modu mevcuttur.

Otomatik olarak kalkış ve iniş özelliği yer alıyor.

En önemli özelliklerden bir tanesi ise otomatik eve dönüş özelliğinin olmasıdır. Bu özellik zaten GPS olan drone’larda çalışmaktadır. Uzak mesafe uçuşlarında drone kontrolünü kaybettiğinizde otomatik eve dönüş özelliği ile drone’u sağ sağlim getirebilirsiniz.

Fiyatı: Fiyat olarak ise bir drone satış sitesinde 999 TL olarak gördük. Farklı E-Ticaret sitelerinde fiyatları değişmektedir.

Not: Bu modeli biz kendimiz kullanmadık. İnternet üzerinden özelliklerini yazdık. Teknik özelliklerine baktığımızda çok iyi gibi duruyor. Ama fiyat konusunda bize nedense garip geldi. Profesyonel bir drone olmadığını hatırlatalım. Başlangıç modeli olarak düşünüyorsanız alabilirsiniz. Teknoscrool.com olarak biz Aden E59S kullanmaktayız.

Sitemizde Aden E59S konularına bakabilirsiniz.

Hubsan H507A X4 Star Pro yorumları için bu drone’u kullanan ziyaretçimiz varsa bize yorum olarak yazabilirse çok memnun oluruz.