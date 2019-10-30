100 TL altı en ucuz matkap modelleri

Sizlere bu sefer 100 TL altında alabileceğiniz matkap modellerini yazmak istedik. Evlerin olmazsa olmazı matkap modelleri kalite ve güçlerine büyük fiyat aralıklarına sahiptir.

100 TL altı matkap modellerini merak ediyorsanız başlayalım.

1.Model Einhell TC-ED 450

Bu matkap 450w gücündedir. Dakikada 4000 devir sayısına ulaşabilmektedir. Çift yönte dönebilme ve değişken hız ayarı bulunmaktadır. Bu modelde darbe özelliği yer almıyor. 1.3 KG ağırlığa sahip ve 99 TL‘den satılmaktadır.

2. Model Attlas Eco Point 510 Matkap

Bu matkap modelinde darbe modu özelliği bulunuyor. Delme ve vidalama fonksiyonlarıda yer almaktadır. 500w gücünde olması fiyatına göre oldukça performanslı olduğunu gösteriyor. Çift yönte dönebilme ve değişken hız ayarı özellikleri ile 99 TL civarlarında satılmaktadır. Taşıma çantası ve yan tutma sapı aksesuarı ile dikkat çekmektedir.

3. Max Extra MX 0520 Matkap Özellikleri

Bu matkap modelinde de darbe modu özelliği bulunmaktadır. 550w güç ile yer verdiğimiz matkap modellerinden en güçlüsüdür. Delme ve vidalama özelliği bulunmaktadır. Çift yöne dönebilme ve değişken hız ayarı her matkaplarda olduğu gibi bu modelde bulunuyor. Derinlik çubuğu aksesuarı ile 1.8 kg ağırlığına sahiptir. Bu arada 99 TL’den satılmaktadır.