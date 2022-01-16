Yeni Kia Sorento güvenlik donanımı harika

Yeni Kia Sorento etkileyici tasarımı ve güvenlik donanımı ile sınıfında çağ atladı diyebiliriz. Biraz sonra Kia Sorento Prestige pakette yer alan güvenlik ve emniyet donanımları görünce şaşırabilirsiniz. Bu arada Prestige paket, Kia Sorento modelinin ne full donanımını kapsayan paket olduğunu hatırlatalım.

Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (Smart Cruise Control)

Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA-JX) (Kavşak Dönüş Desteği)

Arka Trafik Uyarı Sistemi

Kör Nokta Çarpışma Önleme Sistemi

Kör Nokta Görüntüleme Asistanı

Şerit Takip Asistanı

Şeritte Kalma Asistanı

Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA)

Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı

Yan ve Perde Hava Yastıkları

Diz Hava Yastığı

Çocuk Güvenlik Kilidi

Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer)

HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

DBC (Yokuş İniş Destek Sistemi)

ESC (Elektronik Dengeleme Programı)

TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi)

ABS Fren Sistemi

TSA (Treyler Dengeleme Asistanı)

Yeni Sorento’nun sadece tek bir paket olan Pretige paket olanı satılıyor. Yeni Sorento 1.6L 230 PS Otomatik vitesi olan Hibrit motor ile 1.290.000 TL‘den satılmaktadır.