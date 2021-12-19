Yeni Egea Cross Street, Urban ve Lounge yeni fiyatları açıklandı

Artan dolar fiyatlarından sonra Yeni Egea modellerinin fiyatları açıklandı.Son zamanlardaki gelen zamlardan araba fiyatları oldukça nasibini aldı diyebiliriz. Bu yazımızda sizlere Yeni Egea modellerinin yeni fiyatlarını yazmak istiyoruz. Aslında hemen hemen her ay yazıyoruz fakat fiyatlar değiştikten sonra sizlere güncel bilgileri vermek istiyoruz.

Yeni Egea Cross modeli Street, Urban ve Lounge olmak üzere üç farklı versiyon ile satılmaktadır.

Street Paket fiyatları:

Yeni Egea Cross Street paket benzinli 1.4 Fire 95 HP olan modeli 329.900 TL‘en satılmaktadır.

1.0 FireFly 100 Beygir olan modeli ise 377.900 TL

1.3 Multijet dizel 95 beygir olan versiyonu ise 388.900 TL‘den satılmaktadır.

Urban Paket fiyatları:

Urban versiyonunda 4 farklı motor seçeneği yer almaktadır.

Benzinli 1.4 Fire 95 beygir 347.900 TL

Benzinli 1.0 Firefly 100 beygir 389.900 TL

Dizel 1.3 M.jet 95 beygir 400.500 T L

L Dizel 1.6 M.jet 130 beygir 438.900 TL

Lounge Paket fiyatları:

Lounge paket versiyonunda 3 farklı motor seçeneği bulunmaktadır.

1.4 Fire 95 beygir 371.900 TL

1.0 Firefly 100 HP 413.900 TL

1.6 M.Jet 130 beygir 462.900 TL

Ücretli renk istiyorsanız ekstradan 1500 TL vermeniz gerekmektedir.

Ayrıca Urban ve Lounge versiyonlarına Plus paket ve güvenlik paketi ekletebiliyorsunuz. Bunun bedeli ise Plus paket (12.000 ) Güvenlik Paket 12.000 TL‘dir.

Not: Street versiyonuna güvenlik ve Plus paket ekletilmiyor.