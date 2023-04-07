Tiggo 8 Pro Luxury ve Excellent farkları

Chery Tiggo 8 Pro modelinin iki farklı versiyonu bulunmaktadır. Tiggo 8 Pro almak isteyenler için Luxury ve Excellent arasındaki farkları yazmak istedik. İlk olarak fiyatlarını yazalım. Farklılıkları yazarken de Tiggo 8 Pro’nun tüm detaylı özelliklerini yazmış bulunuyoruz.

Chery Tiggo 8 Pro Luxury fiyatı: 1.050.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro Excellent fiyatı: 1.150.000 TL

İki versiyon arasında 100.000 TL fark bulunuyor.

Konfor donanımına baktığımızda Excellent paketinde 5 farklı özellik bulunmaktadır. Aşağıda yazan özelliklerin hepsi Excellent paketinde yer alıyor. Luxury paketinde olmayan özelliklere not düştük.

Otomatik farlar

Otomatik Silecek

Elektrikli Park Freni

Arka Park Sensörü

Ön park sensörü

360 derece panoramik görüş

Otomatik bagaj kapağı

Açılabilir panaromik cam tavan

Elektrikli sürücü koltuğu

Elektrikli sürücü koltuğu bel desteği (Luxury paketinde Yok)

Hafızalı sürücü koltuğu (Luxury paketinde Yok)

Elektrikli ön yolcu koltuğu (Luxury paketinde Yok)

ısıtmalı ön koltuklar

Ön koltuk havalandırma (Luxury paketinde Yok)

Çift bölgeli otomatik klima (Luxury paketinde Yok)

N95 hava filtrasyon sistemi

Sürüş modları

Aydınlatmalı ön makyaj aynaları

Ön ve Arka kol dayama

Gözlük saklama bölgesi

Karartmalı iç ayna (Luxury paketinde Yok)

Güvenlik donanımına geçtiğimizde ise 6 farklı özelliğin olduğunu görüyoruz.

Yokuş kalkış asistanı

Yokuş kalkış desteği

Yokuş iniş kontrolü

Aktif gergili emniyet kemerleri

Ön hava yastıkları

Yan hava yastıkları

Perde hava yastıkları

ABS

EBD

ESP

Hız limitleyici

Hız sabitleyici

Akıllı hız sabitleme sistemi (Luxury paketinde Yok)

Kör nokta uyarı sistemi

Ön ve Arka çarpışma uyarı sistemi (Luxury paketinde Yok)

Şerit konumlandırma asistanı (Luxury paketinde Yok)

Aktif acil durum freni (Luxury paketinde Yok)

Trafikte sürüş asistanı (Luxury paketinde Yok)

Açık kapı uyarı sistemi (Luxury paketinde Yok)

Lastik Basınç ikaz sistemi

Immobilizer

Güvenlik sistemi alarmı

Dış ve İç donanım özellikleri iki pakette de aynıdır. Teknoloji paketine geçtiğimizde de birkaç farklılık olduğunu gördük. Excellent paketinde “Akıllı sesli komut sistemi ve 8 Hoparlör farkı bulunuyor.