Tiggo 8 Pro Luxury ve Excellent farkları
Chery Tiggo 8 Pro modelinin iki farklı versiyonu bulunmaktadır. Tiggo 8 Pro almak isteyenler için Luxury ve Excellent arasındaki farkları yazmak istedik. İlk olarak fiyatlarını yazalım. Farklılıkları yazarken de Tiggo 8 Pro’nun tüm detaylı özelliklerini yazmış bulunuyoruz.
Chery Tiggo 8 Pro Luxury fiyatı: 1.050.000 TL
Chery Tiggo 8 Pro Excellent fiyatı: 1.150.000 TL
İki versiyon arasında 100.000 TL fark bulunuyor.
Konfor donanımına baktığımızda Excellent paketinde 5 farklı özellik bulunmaktadır. Aşağıda yazan özelliklerin hepsi Excellent paketinde yer alıyor. Luxury paketinde olmayan özelliklere not düştük.
- Otomatik farlar
- Otomatik Silecek
- Elektrikli Park Freni
- Arka Park Sensörü
- Ön park sensörü
- 360 derece panoramik görüş
- Otomatik bagaj kapağı
- Açılabilir panaromik cam tavan
- Elektrikli sürücü koltuğu
- Elektrikli sürücü koltuğu bel desteği (Luxury paketinde Yok)
- Hafızalı sürücü koltuğu (Luxury paketinde Yok)
- Elektrikli ön yolcu koltuğu (Luxury paketinde Yok)
- ısıtmalı ön koltuklar
- Ön koltuk havalandırma (Luxury paketinde Yok)
- Çift bölgeli otomatik klima (Luxury paketinde Yok)
- N95 hava filtrasyon sistemi
- Sürüş modları
- Aydınlatmalı ön makyaj aynaları
- Ön ve Arka kol dayama
- Gözlük saklama bölgesi
- Karartmalı iç ayna (Luxury paketinde Yok)
Güvenlik donanımına geçtiğimizde ise 6 farklı özelliğin olduğunu görüyoruz.
Yokuş kalkış asistanı
Yokuş kalkış desteği
Yokuş iniş kontrolü
Aktif gergili emniyet kemerleri
Ön hava yastıkları
Yan hava yastıkları
Perde hava yastıkları
ABS
EBD
ESP
Hız limitleyici
Hız sabitleyici
Akıllı hız sabitleme sistemi (Luxury paketinde Yok)
Kör nokta uyarı sistemi
Ön ve Arka çarpışma uyarı sistemi (Luxury paketinde Yok)
Şerit konumlandırma asistanı (Luxury paketinde Yok)
Aktif acil durum freni (Luxury paketinde Yok)
Trafikte sürüş asistanı (Luxury paketinde Yok)
Açık kapı uyarı sistemi (Luxury paketinde Yok)
Lastik Basınç ikaz sistemi
Immobilizer
Güvenlik sistemi alarmı
Dış ve İç donanım özellikleri iki pakette de aynıdır. Teknoloji paketine geçtiğimizde de birkaç farklılık olduğunu gördük. Excellent paketinde “Akıllı sesli komut sistemi ve 8 Hoparlör farkı bulunuyor.