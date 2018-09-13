Stop! Kühlmittel Prüfen arızası nedir ve nasıl çözülür?

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Bir takipçimiz 2005 model Golf V araç sahibi olduğunu ve bazen sabahları aracı çalıştırdığında “STOP! Kühlmittel prüfen” hatası aldığını ve bu durumda neler yapılabileceği konusunda yardım istemiştir.

Genellikle bu arıza kodu en çok aranan arıza kodları arasında yer almaktadır.

Bu uyarı geldiğinde aracınızın radyatör suyunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Su yada antifriz eksilmesi olduğunda genellikle bu hatayı vermektedir. Çoğu zaman yaz aylarında kontrol edilmediğinde yada hortumlarda yaşanan sıkıntılardan dolayı eksilme olmaktadır. Su (antifriz) eksiltmesi olmadığı halde bu uyarıyı alıyorsanız bir servise gidip ilk olarak soğutma suyu kabının sensörünün herhangi bir arıza var mı yok mu diye kontrol ettiriniz. Daha sonra termostat bağlantılarını ve hortumlarını kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır.

Sonuç olarak bu arıza kodu soğutma suyu ile alakalı olduğu için çok fazla strese girmeyiniz. Bu arızayı yaşayan ve çözüm yöntemi ve yaptığı masrafları bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Sizden gelen yorumlar ile bu sorunu yaşayacaklara ön ayak olmuş olacaksınız.