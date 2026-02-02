Araba Haberleri

Renault Megane ICON pakete eklenebilecek opsiyonların fiyatları (Şubat 2026)

İlk tablo model bazlı fiyatları, ikinci tablo ise paketlere göre opsiyon fiyatlarını gösteriyor (tüm fiyatlar ₺ cinsinden, ÖTV+KDV dahil tavsiye edilen).Model Fiyatları

Model / Paket
Motor / Güç
Fiyat (₺)
Touch 1.3 TCe EDC
140 bg
2.112.000
Icon 1.3 TCe EDC
140 bg
2.270.000
Icon 1.5 Blue dCi EDC
115 bg
2.392.000

(Not: Touch pakette dizel seçenek yok, Icon pakette benzinli ve dizel mevcut.)Opsiyon Fiyatları (Paketlere Göre)

Paket
Opsiyon Adı
Fiyat (₺)
Touch
Metalik Renk
15.000
Touch
Yedek Lastik
16.000
Icon
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
115.000
Icon
Eller Serbest Bagaj Kapağı
10.000
Icon
(ACC) Adaptif Cruise Control (Stop&Go)
30.000
Icon
Metalik Renk
15.000
Icon
Yedek Lastik
16.000
Icon
Ekran Paketi
21.000
Icon
Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları
17.000
Icon
18″ Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar
42.000
