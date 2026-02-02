Araba Haberleri
Renault Megane ICON pakete eklenebilecek opsiyonların fiyatları (Şubat 2026)
İlk tablo model bazlı fiyatları, ikinci tablo ise paketlere göre opsiyon fiyatlarını gösteriyor (tüm fiyatlar ₺ cinsinden, ÖTV+KDV dahil tavsiye edilen).Model Fiyatları
|
Model / Paket
|
Motor / Güç
|
Fiyat (₺)
|
Touch 1.3 TCe EDC
|
140 bg
|
2.112.000
|
Icon 1.3 TCe EDC
|
140 bg
|
2.270.000
|
Icon 1.5 Blue dCi EDC
|
115 bg
|
2.392.000
(Not: Touch pakette dizel seçenek yok, Icon pakette benzinli ve dizel mevcut.)Opsiyon Fiyatları (Paketlere Göre)
|
Paket
|
Opsiyon Adı
|
Fiyat (₺)
|
Touch
|
Metalik Renk
|
15.000
|
Touch
|
Yedek Lastik
|
16.000
|
Icon
|
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|
115.000
|
Icon
|
Eller Serbest Bagaj Kapağı
|
10.000
|
Icon
|
(ACC) Adaptif Cruise Control (Stop&Go)
|
30.000
|
Icon
|
Metalik Renk
|
15.000
|
Icon
|
Yedek Lastik
|
16.000
|
Icon
|
Ekran Paketi
|
21.000
|
Icon
|
Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları
|
17.000
|
Icon
|
18″ Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|
42.000