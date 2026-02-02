Renault Megane ICON pakete eklenebilecek opsiyonların fiyatları (Şubat 2026)

İlk tablo model bazlı fiyatları , ikinci tablo ise paketlere göre opsiyon fiyatlarını gösteriyor (tüm fiyatlar ₺ cinsinden, ÖTV+KDV dahil tavsiye edilen).

Model Fiyatları

Model / Paket Motor / Güç Fiyat (₺) Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.112.000 Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.270.000 Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.392.000

(Not: Touch pakette dizel seçenek yok, Icon pakette benzinli ve dizel mevcut.)Opsiyon Fiyatları (Paketlere Göre)