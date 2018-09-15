Seat İbiza Signo bilinmeyen özellikleri

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Bir ziyaretçimiz bize güzel bir yazı gönderdi. Kendisine bu yazıyı gönderdiği için çok teşekkür ediyoruz.

Bu yazıyı gönderen takipçimiz 2004 model Seat İbiza Signo sahibi olduğunu ve saniyede açtırdığı birkaç yeni özellikten bahsetmiştir.

İlk olarak saniyede bir usta bilgisayar yardımı ile arabanın konfor beynine ulaştı. Bu bölümde ilk olarak amerikan kilidi denen özelliği kapattığını yazmıştır.Bu amerikan kilidi kapı açma tuşuna bir kez bastığınızda sadece şoför kapısı açıldığını, iki kez bastığınızda tüm kapıların açılma özelliğidir. Bu özelliği devre dışı bırakarak bir kere açma düğmesine bastığınızda bütün kapılar açılmaktadır.

Diğer özellik ise anahtarı kapı kilidine takıp sağa çevirip beklediğinizde 4 cam otomatik olarak kapanmaktadır. Aynı şekilde sol tarafa anahtarı çevirip beklediğinizde 4 cam otomatik olarak açılmaktadır.

Uzaktan kumanda ile camları açıp kapatma özelliği maalesef bu modellerde olmadığını belirtmiştir. Diğer bir güzel özellik ise araba hareket ettikten sonra 20 km hıza ulaştığında otomatik olarak kapılar kilitlenmektedir. Arabayı durdurup anahtarı kontaktan çıkardığınızda otomatik olarak kapılar açılmaktadır.

Sizlerin bildiği başka farklı özellikler mevcut ise bize yorum yazarak gönderebilirseniz çok memnun oluruz. Bu sayede güzel bir destek sayfası oluşturmuş oluruz.