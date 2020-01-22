Otomobil Far İçi Temizlik Nasıl Yapılır?

Aaracın farları darbelere karşı bir hayli dayanıklı bir madde olan polikarbon camdan yapılmaktadır. Bu polikarbon cam farlarınızın yüzeyini güneş ışığından ya da çiziklerden korumak için akrilikle kaplanmıştır. Fakat akrilik zamanla aşınan bir maddedir. Bu aşınmaya sebep olan güneş ışıkları ve kullanılan aşındırıcı deterjanlardır.

Akrilik korumasının ortadan kalkmasıyla polikarbon camlar güneş ışıkları ya da diğer zararlı etmenlere doğrudan maruz kaldığından dolayı sararıp matlaşarak aydınlanma gücünü zamanla kaybeder. Araba farları aydınlatma gücünü kaybettiğinde tamirciye gitme ihtiyacı hissedilir. Aslında çok rahat olabilecek bu temizlik işlemi için bazen tamirciye fazla miktarda ödeme yapmak zorunda kalınabilmektedir.

Otomobil Far İçi Temizliği İçin Gerekli Olan Malzemeler Nelerdir?

Plastik Cilası

Sıvı Pasta

Maskeleme Bandı

Su Zımparası

Sünger Başlıkları ve Polisaj Makinası

Maskeleme bandı zımpara, cila ve pasta yaparken arabanın camına zarar vermemek için kullanılmalıdır.

Su zımparası, ciddi hasarları olmayan ufak çizikleri olan bir cam için 1200, 2000, 3000 kum aralığı yeterli olacaktır. Dilerseniz de 3 aşamalı zımparalama yapılabilmektedir. Hasar büyük ve çizikler derin ise 600 kum uygun olmaktadır.

Polisaj makinası kullanmadan elle de yapılabilecek bir işlemdir fakat makina kullanımı daha iyi sonuç vermektedir.

Otomobil içi Far Temizliği Nasıl Yapılır?

İşleme far çevresinin bantlanması ile başlanır. Bu işlem maskeleme bandı yardımıyla farın etrafı kaplayarak yapılır. Boyalı kısımların açıkta kalmamasına özen gösterilir aksi taktirde boya zarar görmektedir. İsteğe göre bir kaç kat bant kullanmakta mümkündür. Farın etrafı kaplandıktan sonra zımparalama işlemine geçilir.

Farda ki zarara, çiziklerin derinliğine göre seçilen zımparadan far büyüklüğüne göre seçilen bir parça zımpara kesilir. Farın yüzeyi ıslatılır ve zımparalama işlemi başlar. Zımparalama işleminde fazla kuvvet uygulanmadan farın kullanılan yüzeyi değiştirilerek yapılmalıdır. Bu işlem sırasında tortu çıkacaktır. Bu tortu farın aydınlatma gücünü azaltan kir ya da tozlardır.

Zımparalama sırasında daha mat bir hal alan cam yüzeyi oluşacaktır. İşleme devam edip pürüzsüz bir hal alana kadar zımparalama sürdürülmelidir. Pürüzsüz hale geldikten sonra cam iyice yıkanıp kurutulmalıdır.

Sonra ki işlem ise pasta uygulama işlemidir. Düşük devirde ki bir polisaj makinası ya da sünger yardımıyla pastalama uygulaması yapılacaktır. Bu uygulama camın yüzeyini tam olarak temizlemek için yapılır. İsteyen kişiler bu adımı atlamalıdır. Son olarak ise farın cilalanması adımı mevcuttur.

Dikkat edilmesi gereken önemli husus plastik cilası kullanmaktır. Cila farda ki akrilikle benzer görevi görerek farın korunmasını sağlamaktadır. Cila el, sünger ya da polisaj makinasıyla far yüzeyine iyice yayılıp yedirilmelidir. Bu işlem farın ışıldamasını da sağlamaktadır. Tüm adımları uyguladıktan sonra ışıl ışıl farlarınıza kavuşmak mümkündür.