Kia Picanto çocuk kilidi açıp ve kapatma

Kia Picanto araçlarında çocuk kilidini nasıl aktif edebilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Bazı araçlarda çocuk kilidini sürücünün cam açma konsolunda bulunan düğmeler ile yapılıyor. Fakat Kia Picanto aracında çocuk kilidini aktif etmek için başka bir yol izlemelisiniz.

Çocuk kilidini aktif ettiğinizde arka kapılar hiçbir şekilde içeriden açılmamaktadır. Sadece dış taraftan kapı kolunu çektiğiniz açılmaktadır.

Kia Picanto kullanma kılavuzunu açtığımızda çok güzel bir görsel anlatım olduğunu gördük. Bizde sizlere bunu paylaşmak istedik.

Ekran resminde de gördüğünüz gibi anahtar yada düz tornavida sayesinde sağa doğru çevirdiğinizde çocuk kilidini aktif etmiş olursunuz. Kaldırmak istediğinizde tekrar sola doğru çevirmeniz yeterli olacaktır.

Küçük çocuğunuz varsa kesinlikle çocuk kilidini aktif ediniz. Birçok kullanıcı üşendiği için inip çocuk kilidini aktif etmemektedir.