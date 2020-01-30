Kaygan Zeminde Araç Kontrolünü Sağlama

Islak, çamurlu ve özellikle karlı, buzlu olan kaygan yol şartlarında sürücülerin araç kontrolünü sağlaması zorlaşır ve sürücülerin daha da dikkatli olması gerekir. Kaygan zeminlerde araç lastiklerinin yol ile olan tutuş gücü zayıflar ve bu gibi durumlarda aracın kontrolünü daha dikkatli sağlamak gerekir.

Kaygan Zeminde Yapılmaması Gerekenler

Aracın yol tutuşunu düşürecek olan kaygan zeminlerde özellikle ani fren ve ani gaz tepkilerinden kaçınmak gerekir. Yol her ne kadar boş olsa da süratli araç kullanmamak araç üzerindeki kontrolü arttırmak açısından önemlidir. Aracın kontrolünü sağlarken aracın verdiği tepkileri anlamak gerekir. Bu yüzden sürücünün bütün dikkati yolda olmalı ve iki eli direksiyonda manevra kabiliyetine imkan verecek şekilde aracı kontrol etmelidir.

Araç Kontrolünün Kaybedildiği Durumlarda

Aracın kontörlünün kaybedilmesi durumunda en önemli hususların başında sakin kalmak ve aracı bilinçli bir şekilde kontrol etmeye çalışmak gelir. Olası bir panik anında araç tekrar kontrolü sağlanabilecek durumda olsa dahi, sürücünün panikten dolayı araca doğru zamanda doğru müdahaleyi yapamaması pek çok kazaya sebep olabilir.

Kaygan bir zeminde özellikle virajlarda sürücü aracın kaydığını ya da savrulduğunu fark ettiği anda gazdan ayağını çekmeli ve frene basmamalıdır. Kayma durumunda bulunan bir aracın frenine basılması halinde zaten yolla teması azalan aracın dengesi daha da kaybolur ve direksiyon hakimiyeti kaybedilir.

Yaşanabilecek böyle bir durumda aracın savrulması durana kadar direksiyon manevraları ile aracın savrulması engellenmeye çalışılıp sonra da frene basılarak en kısa mesafede araç durdurulmalıdır.

Takip Mesafesini Uzun Tutmak

Aracın önüne ani bir cisim çıkması durumunda kaygan zeminlerde aracın durma mesafesi iki üç kata kadar ideal yol şartlarına göre azalır. Bu tarz durumlarda özellikle öndeki araç ile olan takip mesafesini biraz daha arttırılmasının oldukça faydası vardır.

Önde giden aracın ani bir fren yapması ya da taşıt yoluna aniden bir cisim çıkması durumunda aradaki mesafe ne kadar fazla ise araçla uygulanacak kaçış manevraları da o kadar daha kolaylaşır. Yakın takip mesafesi ile gidilirken öndeki aracın yapacağı ani bir fren durumu arkadaki aracın da aniden frene basmasına sebep olacağından araç kontrolünün kaybedilmesine sebep olur.