Kafası karışan gelsin: Corolla en dolu paket hangisi?

Toyota Corolla almayı düşünüyorsanız ve bu modelin en full donanımlı paketi hangisi diye merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacağını düşünüyoruz. Toyota Corolla modellerinde 4 farklı donanım bulunmaktadır. Vision, Dream, Flame ve Passion X-Pack olarak tercih edebiliyorsunuz.

En baz yani boş olan model Vision

Vision paketin bir üstü Dream

Dream paketin üstü Flame

Totoya Corolla’nın en donanımlı full olanı ise Passion X-Pack versiyonudur.

Peki Vision, Dream, Flame ve Passion X-Pack fiyatları nasıl diye merak ediyorsanız Toyota resmi internet sitelerindeki yazan fiyat listesini aşağıya ekledik.

1.5 Vision 607.050 TL

1.5 Vision Multidrive S 633.750 TL

1.5 Dream 671.150 TL

1.5 Dream Multidrive S 697.850 TL

1.5 Flame Multidrive S 742.150 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 783.400 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S 847.550 TL

Yukarıdaki fiyatlar 2022 Kasım ayı fiyatlarıdır.