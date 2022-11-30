Kafası karışan gelsin: Corolla en dolu paket hangisi?
Toyota Corolla almayı düşünüyorsanız ve bu modelin en full donanımlı paketi hangisi diye merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacağını düşünüyoruz. Toyota Corolla modellerinde 4 farklı donanım bulunmaktadır. Vision, Dream, Flame ve Passion X-Pack olarak tercih edebiliyorsunuz.
En baz yani boş olan model Vision
Vision paketin bir üstü Dream
Dream paketin üstü Flame
Totoya Corolla’nın en donanımlı full olanı ise Passion X-Pack versiyonudur.
Peki Vision, Dream, Flame ve Passion X-Pack fiyatları nasıl diye merak ediyorsanız Toyota resmi internet sitelerindeki yazan fiyat listesini aşağıya ekledik.
1.5 Vision 607.050 TL
1.5 Vision Multidrive S 633.750 TL
1.5 Dream 671.150 TL
1.5 Dream Multidrive S 697.850 TL
1.5 Flame Multidrive S 742.150 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 783.400 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 847.550 TL
Yukarıdaki fiyatlar 2022 Kasım ayı fiyatlarıdır.