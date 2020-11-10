Fiat Linea hareket edince otomatik kapıların kilitlenmesi

Bu yazımızda sizlere Fiat Linea araçlarda araç hareket halindeyken kapıların otomatik olarak nasıl kapacağına dair bilgi vermek istedik.

Araç hareket etmeye başladığında 20 Km hızı geçtikten sonra otomatik olarak bütün kapılar kilitlenmektedir. Eğer sizin kilitlenmiyorsa belki özellik devre dışıdır. Aktif etmek için aşağıdaki anlatımları uygulamanız gerekmektedir.

Not: Aşağıdaki anlatım 2015 model ve sonrası için geçerlidir.

Bu fonksiyon devredeyken (ON), otomobilin hız 20 km/s

değerini aştığında otomatik olarak kapılar kilitler.

Bu fonksiyonu devreye almak/devreden çıkarmak için (ON/OFF) aşağıdaki işlemleri yapınız.

– MENU ESC ksaca basınız: Ekranda bir alt menü görüntülenecektir.

– MENU ESC butonuna kısaca basınız: “Harekette” (On)

veya Off (önceden yapılmış ayarlara göre) ekranda yanıp sönecektir.

– Ayarlamak için + veya – butonlarına basınız.

– Alt menü ekranına geri dönmek için kısaca veya ayarları kaydetmeden ana menü ekranına dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basınız.

– Standart ekrana veya menüde bulunduğunuz noktaya göre ana menü ekranına dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basınız.