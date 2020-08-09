Fiat Egea kumandadan camları açma ve kapama

Mail ile gelen bir soruyu cevapladık ve sitemize ekleyerek sizleri de bilgilendirmek istedik.

Soru: Fiat Egea araçlarında kumandadan 4 camı açma özelliği var mı? Eğer yoksa vag-com ile gizli özelliklerini açtırabiliyor muyuz?

Cevap: Fiat Egea’nın en baz modeline ve en dolu olan modellerine baktık maalesef kumandadan 4 camı açma özelliği bulunmuyor. İnternet forum sitelerine baktığımızda da en büyük eksiklerden bir tanesi olduğu söyleniyor. Bazı markalara vag-com takılarak kapalı olan özellikler açılıyor. Egea’da maalesef böyle kapalı olupta açılacak bir özellik yok. Eğer 4 camı kumandadan açıp kapatabilen varsa ve yaptıysa nasıl bir işlem yaptıysa bize yazabilirse çok memnun oluruz.

Ayrıca Fiat Egea gizli özellikleri açma gibi bir işlem yapan varsa bize bildirirse çok seviniriz. Bu sayede güzel bir sayfa oluşturmuş oluruz.