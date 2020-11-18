FIAT 500L start-stop devreye girmiyor

Bir ziyaretçimiz bize FIAT 500L araç sahibi olduğunu ve bazı zamanlarda start stop özelliğinin devreye girmediğini, sebebinin ne olabileceği konusunda yardım istemiştir.

Start-Stop özelliği uygun koşulları taşıdığınız zaman motor otomatik olarak duruyor ve hareket etmek istediğinizde çalışmaktadır. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

Start-Stop özelliği doğru çalışması için aşağıdaki şartların uygun olması gerekiyor.

1- Arabayı yeni çalıştırdıysanız ve motor hala ısınmadıysa start-stop devreye girmeyebilir.

2- Dizel partikül fitlre DPF temizliği devam ediyor uyarısı verdiği zaman devreye girmez.Partikül filtre temizliğinin yapılması gerekiyor.

3- Sürücü emniyet kemerinin bağlı olmaması,

4- Sürücü kapısının açık olması,

5- Yokuş aşağı yada yokuş yukarı duruyorsanız,

6- Akünüzün artık değişme vakti geldiyse,

7- Klima’nın yüksek devirde kullanıyorsanız devreye girmeyecektir.

Yukarıdaki şartlarından bir tanesini taşımazsanız start-stop özelliğiniz çalışmayacaktır. Hemen arıza var sanıp servise gitmeniz gerekmiyor. Yukarıdaki maddelere daha fazla eklenebilir. Bizim aklımıza gelen şartları yazdık. Eğer sizin bildiğiniz varsa ve eklenmesini istiyorsanız bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.