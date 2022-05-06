EGEA Hibrit 2022 yorumları?

Yeni EGEA Hibrit modelinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Artan benzin ve motorin fiyatlarından sonra araba almak isteyenler bütçesine göre tercihini gazlı ve hibrit motorlu araçlardan yana kullanmaktadır. Egea Hibrit modeli 1.5 motora sahiptir. Bu araç 240 Nm gibi oldukça güçlü bir Tork gücüne sahiptir. Egea Hibrit hızlanma nasıl diye merak ediyorsanız 0’dan 100 Km’ye 8.6 saniyede ulaşmaktadır. Otomatik vites ile maksimum hız saatte 209 Km‘dir.

% 100 elektirikli modda aracın kalkış yapmaktadır. 10″ Uconnect™ dokunmatik ekran ile Apple CarPlay Siri desteği ile araba içerisinde sesli komut sağlayabiliyorsunuz. FULL LED ön farları ve 7 inçlik digital gösterge paneli bulunmaktadır.

Egea Hibrit 2022 fiyatları ne kadar?

1.5 T4 Hibrit 130 HP Urban paket, otmatik vites ve hibrit motor seçenekli olan modeli ise 559.900 TL‘dir.

Ekstradan Plus paket ve Güvenlik paketi ekletebiliyorsunuz.

Güvenlik paketi: 12.800 TL

Plus paketi: 12.800 TL

Egea Hibrit kulllanan ve bu yazımızı okuyan değerli ziyaretçilerimiz varsa bize yorum yazarak deneyimlerini iletirse çok memnun oluruz.