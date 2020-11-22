Egea çarpışma önleyici radar sistemi nerede?

FIAT Egea’da bulunan çarpışma önleme sistemi hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Bu sistem gerçekten çok işe yarayan bir güvenlik donanımıdır.

İlk olarak çarpışmayı önleyici sistem ön park sensörü gibi bir çalışma prensibi yoktur. Bu sistem seyir halindeyken gelen yayaların, hayvanların yada diğer engelleri algılamaz. Sadece arabanın sağ ön tamponunda yer alan radar sistemi ile öndeki araç ani hız düşürmesi yaptığında yada aniden duruş yaptığında sistem hemen algılıyor ve gösterge panelinde semböl ve sesli olarak komut vermektedir.

Çarpışma önleyici sistemini otomatik frenleme yada sesli olarak uyarma komutlarını seçebiliyorsunuz. Eğer otomatik frenlemeyi seçtiğinizde uyarı geldiğinde frene hiç basmadıysanız yada yeterli seviyede basmadıysanız araç otomatik olarak fren yapıp hızını düşürecektir. Bu sayede sizi kazalardan bir nebze koruyacaktır.

Bu yüzde çarpışma önleyicisi bulunan araç sahipleri tamponlarına çok dikkat etmek zorundadır. Radar sistemine vereceğiniz bir hasar size en az 2000 ile 3000 TL aralığında bir masraf açabilir.

NOT: Emniyet kemeri takılı olmadığı zaman sistem çalışmamaktadır. Lütfen emniyet kemerinizi her daim takılı olmasına özen gösteriniz. Bu arada radar sistemi 7 – 200 Km hız aralığında çalışmaktadır.