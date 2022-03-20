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Citreon AMİ kaç hız yapıyor ve tam şarj ile menzili kaç km?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Mart 2022
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Citreon AMI % 100 elektrikli olması ve tasarımı ile ön plana çıkıyor. Şehir içi kullanımlarda tasarımından dolayı kullanıcılarına oldukça kolaylık sağlayacak bir araç olduğunu kanıtladı. Citreon resmi web sitesine girdiğimizde maksimum hızı saatte 45 KM‘ye çıkabildiği yazmaktadır.

Bu aracı şarj etmek çok uzun sürebilir diye düşünüyorsanız yanılacaksınız.

Citroen AMI’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde %100 şarj olabilen Citroen AMI ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

3 saatlik şarj sonrasında 75 km gibi oldukça başarılı bir menzile sahip olduğu belirtiliyor. Şehir içi kullanımlarında yeterli bir menzil olduğunu düşünüyoruz.

Citreon AMI fiyatı hakkında resmi web sitelerinde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Mart 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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