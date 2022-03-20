Citreon AMİ kaç hız yapıyor ve tam şarj ile menzili kaç km?

Citreon AMI % 100 elektrikli olması ve tasarımı ile ön plana çıkıyor. Şehir içi kullanımlarda tasarımından dolayı kullanıcılarına oldukça kolaylık sağlayacak bir araç olduğunu kanıtladı. Citreon resmi web sitesine girdiğimizde maksimum hızı saatte 45 KM‘ye çıkabildiği yazmaktadır.

Bu aracı şarj etmek çok uzun sürebilir diye düşünüyorsanız yanılacaksınız.