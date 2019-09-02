Audi A3 P200200 hatası

Bu yazıda sizlere Audi A3 P200200 hatasından bahsetmek istiyoruz.

Bu yazıyı bize bir okurumuzu göndermiştir. Başına gelen bu olay hakkında kısa ve net bilgiler vererek başka kişilerin başına geldiğinde yanlış işlemler yapılmamasını istiyor.

İşte bize gelen mail yazısı (biz ufak tefek kelime hatalarını düzelttik.)

Arkadaşlar bende 2014 A3 Sedan 1.6 110 HP modeli bulunmaktadır. İkinci el aldıktan 4 ay sonra P200200 motor arıza kodu ile karşılaştım. İnternette araştırma yapmadan bir hata yaptık ve sanayide bir özel servise gittim. Bu servis egsoz sıcaklık sensörü arızası dedi ve değiştirdiler. İşlemden sonra arıza kodu kayboldu fakat ertesi gün tabi tekrardan bu uyarı yanmaya başladı. Daha sonra internetten araştırma yaptım ve bu arızanın dizel partikül filtresi hatası olduğunu öğrendim ve bu bilgiye dayanarak başka bir özel servise gittim.İlk olarak güzel bir dpf temizliği yaptırıp dpf basınç sensörünü değiştirdik. Vagcom cihazı ile kurum oranını sıfırlattık. Şu ana kadar tekrar bu arzıa kodunu almadım. Eğer almaya devam edersek mecburen dizel partikül fitresini değiştirmek gerekiyormuş. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.

Bu sorun ile karşılaşan varsa bize yazarak neler yaptığınızı yazabilirseniz çok memnun oluruz. Özellikle Audi A3 dizel partikül filtre değişim fiyatları konusunda bilgiye ihtiyacımız var.

Bu arada sitemizde Opel partikül filtre temizleme hakkında bir yazımız var. Belki işinize yarayabilir.