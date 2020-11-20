Araçlarda bulunan ERM sistemi ne işe yarıyor?

Bu yazıda sizlere otomobillerde olan ERM sistemi hakkında ufak bir bilgi vermek istiyoruz.

Teknoloji geliştikçe sürücülerin güvenliğini artırmak için üreticiler farklı güvenlik donanımları eklemeye devam ediyor.

ERM (Devrilme Önleme Sistemi)

Sürücü uygun olmayan yol şartlarında anlık olarak bir engellden kaçmak için manevra yaptığı zaman lastiklerinde yerden teması kesilmesini hemen tespit eder. Tekerlerin yerden kesildiğini tespit eden sistem gösterge panelinde uyarı lambası yanarak uyarı vermeye başlar. Sistem frenlere ve motor gücüne müdahale ederek tekerleklerin yol yüzeyinden yukarı yönde kopma olasılığını sınırlar. Genel olarak devrilme ihtimalini anlayan sistem motor gücünü kısıtlıyor ve otomatik olarak fren uygulamaktadır.

Bu sayede panik halinde fren yerine gaza basma durumlarını ortadan kaldırmış olmaktadır. Bu ERM sistemi hakkında eklemek istediğiniz bir bilgi olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz. Bu sayede zengin içerikli bir sayfa oluşturmuş oluruz.