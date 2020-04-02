Araç İlk Çalışmada Stop Ediyorsa Nedeni Ne Olabilir?

Aracın çalışma anında birden stop etmesi oldukça can sıkıcı bir olaydır. Buna neden olan sorunlardan bir tanesi aracın motorunun soğuk olmasıdır. Aracın motoru soğuk olduğunda çalıştırılırken fazlasıyla yakıta ihtiyaç duyar. Bunun yanı sıra olası sebeplerden bahsedelim.

Araç Motorundaki Hava Kaçakları

PCV ve EGR volfi, emme monifoldu contası, hava hortumları ve gaz kelebeğinde kaçak olup olmadığını kontrol edin.

Hava Akış Sensöründeki Arıza

Kirlenmiş ve yağlanmış hava akış sensörü tıkanarak görevini yapamaz hale gelir. Bu nedenle hava akış sensörünü aerosol elektronik temizleyicisiyle temizlemek gerekir.

Rölanti Devir Sensörü Arızası

Rölanti devrindeki kirler ve gaz kelebeğindeki kirler arızaya sebep olur. Böylelikle motor rölantide çalışacak kadar hava alamayarak stop eder. Rölanti devrinin çok düşük olması veya motorun klima kompresörü tarafından gücünün azalmasıyla araç stop eder.

Su Sıcaklık Sensörü Arızası

Sensör her zamankinden daha soğuksa motor daha fazla yakıt tüketir. Sensör normalden daha sıcak olursa yakıt tüketimi azalır. Bu durum soğuk motorun stop etmesine sebep olur.

Motor Basıncının Düşük Olması

Aracın uzun kilometre yapması sonucu piston, segman ve silindirler aşınır. Motorun kompresyonu düşer ve araç çalışmaz. Sorun bundan kaynaklanıyorsa, motor revizyonu yaptırmak gereklidir.

Bujilerin Eskimesi

Bujilerin kirlenmiş ve yıpranmış olması araç motorunun stop etmesinin en büyük nedenidir. Bu durumda buji kablolarının değiştirilmesi gerekir.

Yakıtın Kötü Olması

Eğer %10’dan daha fazla alkol, su veya daha farklı bir madde içeren yakıt alınırsa, bu durum araç motorunun stop etmesine sebep olur. Bu yüzden bilmediğiniz bir yakıt istasyonundan yakıt almamanız gerekir. Bu durumda farklı bir yakıt istasyonuna gidip tekrar yakıt almanız gereklidir. Aracınızda yeterli yakıt olmaması da araç motorunun stop etmesinin en basit sebeplerindendir.

Akü Yetersizliği

Akünün şarjı bitmişse araç motoru stop eder. Alternatif şarj etmek için devreye giren aşırı elektrik yükü motordaki yük artışı sebebiyle rölanti devrini düşürerek aracın stop etmesine neden olur. Aracın bakımlarının düzenli olarak yaptırıldığı takdirde böyle sorunlarla daha az karşılaşırsınız.