Arabalarda HBA ve DST sistemi ne işe yarar?

Bu yazımızda sizlere DST (Dinamik Direksiyon Torku) ve HBA (ACil durum frenlemesi sırasında fren baskısının otomatik artırılması) hakkında bilgi vermek istiyoruz. Teknoloji geliştikçe arabaların güvenlik donanımları daha çok artmaya başladı.

HBA (ACil durum frenlemesi sırasında fren baskısının otomatik artırılması)

HBA, acil durum frenleme manevraları esnasında, arabanın frenleme kabiliyetini iyileştirmek için tasarlanmış bir güvenlik sistemidir. Sistem, fren uygulamasının oranını ve miktarını hissederek bir acil durum frenlemesini algılar ve ardından frenlere optimum basınç uygular. Bu durumi frenleme mesafesinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Yani HBA sistemi ABS’ye destek sağlamaktadır. HBA sisteminin çalışması için frenlemenin sert olması ve sürekli olması gerekmektedir. Fren yaparken ayağınızı çektikten sonra HBA devre dışı kalmaktadır.

DST SİSTEMİ (Dinamik Direksiyon Torku)

DST fonksiyonu tüm aracın emniyet seviyesinin artırılması için ESC sistemi ile elektrikli servo direksiyon fonksiyonunu entegre eder.

Kritik durumlarda (dışa savrulma/içe savurma, farklı zemin

tutunma şartlarındaki frenleme etkisi) ESC sistemi direksiyon sisteminin, direksiyon simidine ilave bir tork vermesini sağlar. Bu sayede sürücü en doğru manevrayı yapabilir.

Kaynak: FİAT araç kullanma kıalvuzu