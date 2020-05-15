Arabada Biriken Çamur ve Araca Zararı

Mevsimsel olarak farklılık gösteren yağış türleri içerisinde çamur yağmurları hiç şüphesiz canlılara verdiği zarar kadar araçlara verdiği hasarlarla da bilinir.

Bu manada çamur deyip geçmemek gerekir ki; aracın karoserlerine yapışmasından, radyatörde birikmesine kadar birçok maddi hasar meydana getirebilir.

Arabada çamur birikmesi durumunda karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan biri ise, otomobilin hareket mekanizması olan motorun hava girişine çamur birikmesidir. Etrafında çamur birikmiş vaziyette olan bir motorun çalışmasıyla, hava filtresi de tıkanır. Buda uzun vadede yakıt tüketiminin artması anlamına gelir.

Araba Çamurdan Nasıl Korunur?

Alınacak tedbirlerin en başında aracı yağmura maruz bırakmamak gelir ki, buda bir kapalı otopark sahibi olunmadığı sürece zor bir ihtimaldir. Ancak yağmura maruz kalınmasıyla arabada çamur birikmesi durumunda, yapılan bilinçli bir temizleme işlemiyle olası bir yüksek hasarın önüne geçilebilir.

Arabada Biriken Çamur Nasıl Temizlenir?

Öncelikle çamurlu araç yıkanırken fırça ve muadili ürünler kullanılmamalıdır. Bunun yerine temizleyici deterjanlar veya köpük gibi ürünler tercih edilmelidir. Çünkü aracın yüzeyine yapışmış durumdaki toz taneciklerinin fırça ile hareket ettirilmesi boyaya zarar verebilir, hatta yüzeyde çizilmelere neden olabilir. Aslında bunun ön tedbiri olarak da boya koruması yaptırmak yararlı olacaktır. Bu sayede aracın yüzeyinde ek film tabakası oluşacak ve kimyevi maddelere karşı koruma sağlayacaktır.

Çamurlu Camlar Nasıl Temizlenir?

Arabada biriken çamurun temizlenmesi sırasında hiç şüphesiz camlar ayrı bir mahiyet taşımaktadır. Hem sürüş esnasında güvenin tesisi, hem aracın temiz görüntüsünün bütünselliği hem de sürüş kalitesi açısından camların temizliği ayrı bir önem taşır.

Klasik bir cam temizliğinden ziyade, çamurlu bir camın temizliği de haliyle özel bir hassasiyet ister. Bu esnada yapılması gereken ilk şey cama tutunmuş ve kurumuş olan çamurun kendini bırakmasını sağlamaktır. Köpük ile camın teması esnasında kurumuş olan çamur yüzeyden kolayca ayrılmaya başlayacaktır.

Bundan sonraki adım yumuşak dokulu bir sünger yardımıyla çamuru camdan uzaklaştırmaktır. Böylece kuru çamur üzerinde herhangi bir zorlama işlemi yapılmamış ve cam yüzeyinde bir çizilmeye imkân verilmemiş olacaktır.