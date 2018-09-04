Abgas Werkstatt arızası nedir? Çözüm yöntemleri

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Bu soru aslında uzun zaman önce gelmişti fakat araştırıp doğru düzgün bilgiler vermek için bekledik.

Soruyu gönderen ziyaretçimiz arabasında “Abgas Werkstatt” uyarısı aldığını ve bu soru hakkında bilgi istemişti. Büyük ihtimal biz bu soruyu yanıtlayasıya kadar arabanın tamirini yaptırmıştır ama biz yinede araştırdığımızda bilgileri vermek istiyoruz.

Bu arıza ilk olarak hem benzinli hem dizel araçlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu arıza çıktığında genellikle araç turbosu devreye girmiyor ve araba çekişten düşmektedir. Araba gaz yemeyince haliyle tekliye tekliye gitmektedir.

İlk olarak bu şekilde aracı uzun süre kesinlikle kullanmayınız. LPG’li araçlarda bu sorunu yaşıyorsanız yakıt istenildiği düzeyde alınamadığı zaman bu arızayı alabilirsiniz. Yada yüksek devirlerde de bu sorunu yaşayabilirsiniz.

Bu arıza kodunu gördüğünüz de nokta atış çözüm yöntemi maalesef bulunmaktadır. Kirli yakıt, gaz kelebeği ve katalitik konvertör’de olan sorunlardan dolayı olabiliyormuş.

Dizel arabalarda turbo hortumunda ufak bir yırtık bile sorunu yaratabildiği için ilk olarak kontrol etmeniz gereken nokta olmasını söyledi bir ustamız.

Sonuç olarak geniş yelpazeye sahip bir arıza kodu olduğu için iyi bir usta bulmanızda fayda var. Genellikle ustalar şu parçayı değiştirelim şu parçayı takalım derken yapılan masraf binlerce TL ama sorunu çözülmeyenlerde olmaktadır.

Bu sorun ile karşılaşan ve nasıl çözdüğüne dair bize geri dönüş yaparsanız çok memnun oluruz. Bu sorun ile karşılaşanlara yol göstermiş olursunuz.