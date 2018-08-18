2018 Yılı 65.000-70000 TL arası en ucuz sıfır araba modelleri

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Son zamanlarda artan araba fiyatları ile sizlere en ucuz alabileceğiniz araba modellerinden birkaç tane önermek istiyoruz. Sıfır araba fiyatları artınca 2.el araba fiyatlarıda artış gösterdi. Aşağıda verdiğimiz bilgilerin yüzde 100 doğruluğunu teyit etmeniz gerekmektedir. Biz elimizden geldiği kadar markaların resmi internet sitelerini gezip gördüklerimizi yazdık. Yanlışlıkla yada görmediğimiz bir modeli eklememiş olabiliriz. Yazımızın amacı zaten az buçuk bilgilendirmektir.

2018 yılı en ucuz araba modelleri

En ucuz ilk model 2018 modeli Dacia Sandero 1.0 75 BG Ambiance paketli olandır.

Yakıt tüketimi karma olarak 5.4 olarak başarılı bir oran verilmektedir. 320 Lt bagaj hacmi ile seyahatlerde sıkıntı yaşamazsınız. 2 adet hava yastığı, abs, yokuş kalkış desteği, lastik basınç sensörü v.s. teknik özellikleri bulunmaktadır. Yıllık vergi konusunda 1.0 Motor olduğu için büyük bir kar sağlayabilirsiniz.

2018 Dacia Sandero 1.0 75 BG Ambiance modeli 64.900 TL‘den satılmaktadır.

İkinci modelimiz ise 2018 Peugeot 301 1.2 PureTech 82 HP Access’dir.

Bu model B segmenti bir araçtır. Benzinli atmosferik motoru bulunuyor. 82 BG gücündeki motor 117 NM güç türetmektedir. Maksimum hız sınırı 169 KM/S. 0’dan 100 KM hıza ise 12.9 saniyede ulaşmaktadır. 50 LT yakıt deposu ile şehir içi tüketim 6.0 LT, Şehir dışı tüketim 4.3 LT ve karma tüketim ise 4.9 LT olarak kitabında yazmaktadır. 506 lt bagaj hacmi ile B segmenti bulabileceğiniz iyi bir bagaj hacmidir. Lastik basınç sensörü, çift hava yastığı, ABS fren sistemi, Yokuş kalkış desteği v.s. başlıca teknik özellikleri bulunmaktadır.

2018 Peugeot 301 1.2 PureTech 82 HP Access modeli 66.900 TL’den satılmaktadır.