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macOS’ta Yatık 8 (∞) Yapma
Eğer bir Mac kullanıyorsanız, sonsuzluk sembolünü yazmak daha basittir.
Yöntem 1: Klavye Kısayolu
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Option Tuşunu Kullanın:
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Türkçe Q klavye düzeninde, Option (⌥) tuşuna basılı tutun ve 5 tuşuna basın.
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Bu, doğrudan ∞ sembolünü yazacaktır.
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Kontrol Edin: Sembolün doğru göründüğünden emin olun.
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Adım 1: Option tuşuna basılı tutun. Option Tuşu
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Adım 2: 5 tuşuna basın, ∞ görünür. Sonsuzluk macOS
Yöntem 2: Emoji ve Sembol Menüsü
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Sembol Menüsünü Açın:
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Control + Command + Space tuşlarına basın. Bu, Emoji ve Sembol penceresini açar.
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Sonsuzluk Sembolünü Bulun:
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Arama çubuğuna “infinity” veya “sonsuzluk” yazın.
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∞ sembolünü seçin ve çift tıklayarak ekleyin.
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