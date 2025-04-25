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macOS’ta Yatık 8 (∞) Yapma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Nisan 2025
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Eğer bir Mac kullanıyorsanız, sonsuzluk sembolünü yazmak daha basittir.
Yöntem 1: Klavye Kısayolu
  1. Option Tuşunu Kullanın:
    • Türkçe Q klavye düzeninde, Option (⌥) tuşuna basılı tutun ve 5 tuşuna basın.
    • Bu, doğrudan sembolünü yazacaktır.
  2. Kontrol Edin: Sembolün doğru göründüğünden emin olun.
  • Adım 1: Option tuşuna basılı tutun. Option Tuşu
  • Adım 2: 5 tuşuna basın, görünür. Sonsuzluk macOS
Yöntem 2: Emoji ve Sembol Menüsü
  1. Sembol Menüsünü Açın:
    • Control + Command + Space tuşlarına basın. Bu, Emoji ve Sembol penceresini açar.
  2. Sonsuzluk Sembolünü Bulun:
    • Arama çubuğuna “infinity” veya “sonsuzluk” yazın.
    • sembolünü seçin ve çift tıklayarak ekleyin.
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Nisan 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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