macOS’ta Yatık 8 (∞) Yapma

Eğer bir Mac kullanıyorsanız, sonsuzluk sembolünü yazmak daha basittir.

Yöntem 1: Klavye Kısayolu

Option Tuşunu Kullanın : Türkçe Q klavye düzeninde, Option (⌥) tuşuna basılı tutun ve 5 tuşuna basın.

Bu, doğrudan ∞ sembolünü yazacaktır. Kontrol Edin : Sembolün doğru göründüğünden emin olun.

Adım 1 : Option tuşuna basılı tutun. Option Tuşu

Adım 2 : 5 tuşuna basın, ∞ görünür. Sonsuzluk macOS

Yöntem 2: Emoji ve Sembol Menüsü