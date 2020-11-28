Xiaomi görüntü büyütme ve küçültme

Bu yazımızda sizlere Xiaomi Pocophone F1 modelinde görüntü büyütme ve küçültme özelliğinden bahsetmek istiyoruz. Özellikle gözlük kullanan kişiler görüntü boyutlarının normalden biraz daha fazla büyük olmasını istemektedir.

Not: Aşağıdaki anlatım MIUI 12.0.2.0 arayüzüne göre anlatımı yapılmıştır. MIUI versiyon farklılıklarından dolayı bu özelliğin yeri farklı olabilir yada hiç olmayabilir.

Ekran görüntü büyütme ve küçültme

Telefonun “Ayarlar” bölümüne giriniz.

Burada “Ek Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

Ek Ayarlar menüsünden “Erişebilirlik” kategorisine tıklayınız.

Erişebilirlik bölümünde “Görüntü boyutu” menüsünü göreceksiniz.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi görüntü boyutunu sola kaydırarak küçültebilir, sağa kaydırarak büyültebilirsiniz.

Seçeneği belirledikten sonra uygula dediğinizde size bir uyarı verecektir. Görüntü boyutu değişeceği için uygulama klasörleriniz farklı sayfalarda yer alabileceğini unutmayınız.