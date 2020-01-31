Akıllı Telefon Bataryası Nasıl Korunur?

Modern çağ ile birlikte gelişen teknolojilerden biri elbette telefonlar. Akıllı telefonlar artık birçok özelliğe sahip. Bu özelliklerin en önemlilerinin başında da pil ömrü gelmektedir. Peki, her gün onlarca defa kullandığımız telefonlarımızın bataryasını nasıl koruyabiliriz. Gelin bu soruya cevap arayalım.

1) Telefonunuzu Gece Şarjda Bırakmayın

Birçoğumuz telefonlarımızı yatarken şarja bırakıyoruz ve sabah tekrar şarjdan çıkartıyoruz. Ancak yaptığımız bu işlem uzun vadede telefonumuza ciddi hasarlar veriyor. Teknoloji ile gelişen Li-On pillerin gözetimsiz bir şekilde şarj edilmesi tavsiye edilmiyor. Bu durumu şu şekilde açıklayalım. Bizler gece telefonumuzu geçe şarja takıyoruz ve uyuyoruz.

Gece boyu telefonumuz %100 şarj oluyor. Ancak prizden telefonumuza sürekli olarak enerji gelmeye devam ediyor. Bu süreçte telefonumuz az da olsa şarj harcıyor ve tekrar %100 şarj seviyesine çıkmak istiyor. Telefonumuz sürekli şarjdan çıkmış ve takılmış olarak algılıyor. Bundan dolayı telefonumuzun bataryası uzun vadede büyük hasarlar alıyor.

2) Başka Bir Şarj Aleti Kullanmak

Hepimizde olduğu gibi akıllı telefonumuzu aldığımız gün kutusundan bir adet şarj aleti çıkıyor. Bizler zamanla bu şarj aletinin kıymetini bilemeyebiliyoruz. Bundan dolayı şarj aletimiz bozuluyor ya da kaybolabiliyor. Sonuç olarak orijinal olmayan başka bir şarj aleti satın alıyoruz. Ancak aldığımız şarj aleti telefonumuzun şarj giriş bölümüne ciddi hasarlar veriyor. Ayrıca prizden gelen enerjinin doğrudan aktarılmasına engel oluyor.

Bir diğer sorun ise giriş soketi uyumlu farklı marka şarj aleti kullanmak. Bu tür şarj aletleri telefonumuzun bataryasına ve şarj giriş kısmına ciddi hasarlar veriyor. Unutmamalıyız ki telefonumuz için orijinal şarj aleti kullanmak her zaman lehimize olacaktır.

3) Telefonunuzu Yeniden Kalibre Edin

Her ne kadar bizler onlara akıllı telefon desek de onlar da yanılabiliyorlar. Bu durum birçok akıllı telefonda oluyor ancak bizler fark etmiyoruz. Peki, nedir bu durum? Örneğin telefonumuzun bataryası %50 seviyesinde gösteriyor. Ancak durum böyle değil. Aslında akıllı telefonumuz %70 şarj seviyelerinde. Bu durumda telefonumuzun şarjını tamamen bitirmeliyiz ve telefonumuzu tekrar şarj etmeliyiz.