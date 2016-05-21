2 kişilik akülü araba modeli hangisi?

İki kişilik akülü arabalar modelleri için elimizden geldiği kadar destek oluyoruz.

Akülü araba konusunda gelen destek yorumlarını ve maillerini elimizden geldiği kadar yanıtlamaya devam ediyoruz.Bir ziyaretçimiz 2 yaşında çocuğu olduğu ve 9 yaşına kadar rahat bir şekilde binebileceği ve çift koltuklu bir akülü araba tavsiyesi istemiştir.İlk olarak şunu söylemek istiyoruz.6V’luk akülü arabaya karşı olduğumuzu belirttik ve 12V’luk akülü arabalar tercihiniz olmasını istedik.12V akülü araba modelleri 7-8 yaşına kadar (Çocuğun boy uzunluğu önemli) kullanılabilmektedir.Nedeni ise belli bir ölçülerde ve belli bir ağırlığı taşıyabilmektedir.Genellikle 35 kg’a kadar taşımaktadır.

Zaten 30 kg civarında bir çocuk yüzde yüz performanslı kullanamayabilir.9 yaşına kadar ve çift koltuklu bir akülü araba istediğiniz zaman 24V’luk akülü arabalar bakmanız gerekmektedir.Daha güçlü olduğu için 80 kg kadar rahatlıkla taşımaktadır ve 2 kişi rahatlıkla oturabilmektedir.Ziyaretçimizin sorduğu isteklere göre internette incelediğimiz ve uygun olan resimdeki modeli gördük.Fiyatı diğer 12V’luklara göre yüksek olduğu için bir çok kişi uzak durabilir fakat ileri yaş kullanımı ve 2 kişilik kullanımlar için mecburen bu tarz bir akülü araba almak zorundasınız.

Bu modeli araştırdığımızda 24V en uygun akülü araba fiyatı olarak dikkatimizi çektiğini söyleyebiliriz.

Reklam olmaması için akülü arabanın modelini isteyenler lütfen bize yorum olarak yazsın.Size mail olarak hemen göndereceğiz.

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