12V ile 24V akülü araba arasındaki farklar neler?

12 volt ile 24 volt akülü araba farkları neler?

12V ile 24V akülü arabalar arasındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar arasındaki farklar yazmak istiyoruz.Daha önceki konumuzda 6V ile 12V arasındaki farkları yazmıştık ve bir çok kişi ilgi gösterdi.Son zamanlarda gelen 12V ile 24V arasındaki farklar hakkında sorular gelmektedir.

Akülü arabalar çocukların vazgeçilmez oyuncakları arasında yer almaktadır.Özellikle erkek çocuklarının nasıl meraklı olduklarını bilirsiniz.İlk yazımızda 6V’luk akülü araba yerine 12V alınabileceği ve yeri geldiği zaman 6V,yeri geldiği zaman 12V kullanılabildiğini belirtmiştik.Aralarındaki fiyatı farkı çok fazlada olmadığı için 12V tercih edilebiliyordu.Fakat bu şartlar 12V ile 24V arasındaki malesef aynı değildir.

12V akülü araba ile 24V akülü araba arasındaki fiyat farkı oldukça fazladır.En ucu 12V akülü araba 400 TL civarında iken en ucu 24V akülü araba 1400 TL civarındadır.Kullanım şartlarınıza göre çok iyi belirmeniz gerekmektedir.Bizim önerimiz maddi yönden herhangi bir sorununuz yoksa, 9 yaşına kadar rahatça kullanabileceğiniz bir akülü araba istiyorsanız,iki çocuk rahatça taşıyacak bir akülü araba olsun,güçlü bir performans istiyorsanız o zaman 24V akülü arabayı tercih edebilirsiniz.

Eğer çocuğunuz daha önce akülü araba kullanmadıysa ve sürüş beceresi tam olarak gelişmediyse almadan önce iyi düşünmeniz gerekmektedir.24 Volt’luk akülü arabalarda 2 vites bulunmaktadır. 1.vites ile ortalama 6 KM hıza ulaşırken 2.Vites ile 10 KM hıza ulaşabilmektedir.Çocuğunuzu en iyi siz tanırsınız ve ona göre kıyaslamanızı yaparak alınız.Eğer 3 yaşından küçük çocuğunuz varsa almamanızı öneririz.

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