İnstagram hesabı tamamen kalıcı silme

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan sosyal paylaşım platformu olan İnstagram, hergeçen gün kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor.

Tabi bu uygulamayı aktif kullananların yanında kaldırmak isteyenlerde olabilir.İnstagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir konusunda bir yazı yazmak istedik.

instagram hesabınızı tamamen silmeden önce iyi düşünmenizi isteriz.Neden derseniz bir daha tekrar kayıt olsanız bile bilgilerini tamamen silinecektir.Eğer sadece bir süre kapatmayı düşünüyorsanız geçiçi dondurma işlemi uygulayabilirsiniz.

İlk olarak İnstagram hesabını tamamen silmek için İnstagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra İnstagram hesabımı sil sekmesine tıklayınız.Tıklamadan sonra karşınıza şu metin çıkacaktır.

Merhaba

Hesabını silmek istediğini duyduğumuz için üzgünüz.

Hizmet Koşullarımızdaki değişiklikler hakkında endişeliysen, insanların bize sorduğu konulardan bazılarına açıklık getirdik.

Sadece ara vermek istiyorsan, bunun yerine istediğin zaman Instagram hesabını geçici olarak kapatabilirsin.

Hesabını neden siliyorsun diye seçeneklerden istediğinizi seçebilirsiniz.Hesabımı kalıcı olarak sil butonuna bastığınızda artık İnstagram hesabınız tamamen silinmiş demektir.

Genellikle İnstagram hesabını silenler aynı kullanıcı adı ile tekrardan hesap açabilir miyim diye sormaktadır.Malesef silinen kullanıcı hesabı ile tekrardan kayıt olamazsınız.

Eğer instagram’a kızıp tamamen kapatma yerine bir süre hesabı dondurmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.Genellikle birçok kişi hesabı komple silip tekrardan aynı kullanıcı adı ile açmak için siliyor fakat daha sonra bu işin olmadığını anlayınca iş işten geçmiş oluyor.

Instagram hesabı geçici olarak nasıl durdurulur?

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)