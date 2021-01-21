Vikings Lagertha kimdir?

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Vikingler dizisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça ilgi görüyor. Oyuncu kadrosu gerçekten tartışılmaz. Dizinin büyük kadın savaşçısı Lagertha‘nın kim olduğu merak ediliyor.

Lagertha karakterini Katheryn Winnick canlandırmaktadır. Dizide Ragnar’ın karısı ve Björn İronside’ın annesidir. Dizide üvey oğlu tarafından öldürülmüştür.

Katheryn Winnick 17 Aralık 1977 Kanada doğumludur.

Katheryn Winnick Ukrayna asılıdır. 8 yaşına kadar ingilizce konuşamıyordu. Yedi yaşında dövüş sanatlarına ilgi duymaya başladı. 13 yaşına geldiğinde siyah kuşak sahibi oldu. 21 yaşına geldiğinde ise üç adet tekvando okulu açmıştır. 2001 yılında Biyolojik Tehlike filminde Jennifer karakterini canlandırmıştır.

Oynadığı filmerin listesi aşağıdadır.

2001 Biyolojik tehlike Jennifer

2002 Sigara Ot Marcia

2002 BT Faktörü Kendini

2002 Efsanevi Liz

2002 babasının küçük kızı Yok

2002 İki haftalık bildirim Tiffany

2003 Alice Ne Buldu Julie

2004 50 ilk buluşma Genç kadın

2004 Şeytanın Küçük Yardımcısı Jenna Whooly

2004 Uzağa Gitmek Trish

2004 Zamanımız Doldu Waif Kısa film

2005 Hellraiser: Cehennem Dünyası Chelsea

2006 Bulut 9 Olga

2006 Beni tekrar öp Kadeh

2006 Başlatma Hatası Melissa

2007 Nietzsche Ağladığında Lou Salome

2008 Eğlence Tabitha

2009 Soğuk Ruhlar Sveta

2010 Tranced Cleo

2010 Gece ve Gündüz Temmuz

2010 Radyo Ücretsiz Albemuth Rachel Brady

2010 Seç Fiona Wagner

2010 Katiller Vivian

2010 Aşk ve Diğer Uyuşturucular Lisa

2011 Yarasa $ # *! Çılgın Kız arkadaşı

2012 Havanın Çocukları Samantha Thomas Kısa film

2012 Ayağa kalkın millet Oxana

2012 Charles Swan III’ün Zihninden Bir Bakış Ivana

2013 Çalma Sanatı Lola

2016 Soyulmuş Margaret Dupre Kısa film

2017 Kara kule Laurie Chambers

2018 Hız öldürür Emily Gowen

2019 Polar Vivian