Vikingler dizisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça ilgi görüyor. Oyuncu kadrosu gerçekten tartışılmaz. Dizinin büyük kadın savaşçısı Lagertha‘nın kim olduğu merak ediliyor.
Lagertha karakterini Katheryn Winnick canlandırmaktadır. Dizide Ragnar’ın karısı ve Björn İronside’ın annesidir. Dizide üvey oğlu tarafından öldürülmüştür.
Katheryn Winnick 17 Aralık 1977 Kanada doğumludur.
Katheryn Winnick Ukrayna asılıdır. 8 yaşına kadar ingilizce konuşamıyordu. Yedi yaşında dövüş sanatlarına ilgi duymaya başladı. 13 yaşına geldiğinde siyah kuşak sahibi oldu. 21 yaşına geldiğinde ise üç adet tekvando okulu açmıştır. 2001 yılında Biyolojik Tehlike filminde Jennifer karakterini canlandırmıştır.
Oynadığı filmerin listesi aşağıdadır.
2001 Biyolojik tehlike Jennifer
2002 Sigara Ot Marcia
2002 BT Faktörü Kendini
2002 Efsanevi Liz
2002 babasının küçük kızı Yok
2002 İki haftalık bildirim Tiffany
2003 Alice Ne Buldu Julie
2004 50 ilk buluşma Genç kadın
2004 Şeytanın Küçük Yardımcısı Jenna Whooly
2004 Uzağa Gitmek Trish
2004 Zamanımız Doldu Waif Kısa film
2005 Hellraiser: Cehennem Dünyası Chelsea
2006 Bulut 9 Olga
2006 Beni tekrar öp Kadeh
2006 Başlatma Hatası Melissa
2007 Nietzsche Ağladığında Lou Salome
2008 Eğlence Tabitha
2009 Soğuk Ruhlar Sveta
2010 Tranced Cleo
2010 Gece ve Gündüz Temmuz
2010 Radyo Ücretsiz Albemuth Rachel Brady
2010 Seç Fiona Wagner
2010 Katiller Vivian
2010 Aşk ve Diğer Uyuşturucular Lisa
2011 Yarasa $ # *! Çılgın Kız arkadaşı
2012 Havanın Çocukları Samantha Thomas Kısa film
2012 Ayağa kalkın millet Oxana
2012 Charles Swan III’ün Zihninden Bir Bakış Ivana
2013 Çalma Sanatı Lola
2016 Soyulmuş Margaret Dupre Kısa film
2017 Kara kule Laurie Chambers
2018 Hız öldürür Emily Gowen
2019 Polar Vivian
“Vikings Lagertha kimdir?” için bir yanıt
[…] Vikings Lagertha kimdir? […]