Ragnar’ın oğlu Björn İronside kimdir

Netflix platformunda yayınlanan Vikings dizisi milyonlarca kişi tarafından izlenmektedir. Dizinin ilk bölümlerinde Ragnar Lothbrok‘u canlandıran Travis Fimmel başrolde yer almaktadır. Ragnar öldükten sonra başrole oğlu Björn İronside karakterini canlandıran Alexander Ludwig geçmektedir.
Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Björn İronside kimdir?
7 Mayıs 1992 Kanada doğumlu olan Alexander Ludwig kariyerine çocuk yaşlarda başladı. İlk olarak Harry Potter oyuncaklarında 9 yaşındayken rol almakla başladı. Boyu 1.88’dir. Hemen ardından 2000 yılında Air Bud: Dünya yavurusu filmde aktör olarak film hayatı başladı. Diğer filmleri aşağıdadır.
2000 Air Bud: Dünya Yavrusu
2004 MXP: En Xtreme Primat
2005 Korkunç Vaftiz Anne: Jimmy’nin İntikamı
2005 Havva ve Ateş Atı Kevin
2006 Küçük Şey Cinayet denen Genç
2007 Sandlot: Eve Dönüş EJ Needman
2007 Arayıcı: Karanlık Yükseliyor
2009 Cadı Dağı’na Yarış Seth
2012 Açlık Oyunları Cato
2013 Büyükler 2 Braden Higgins
2013 Yalnız kurtulan PO2 Shane Patton
2014 Oyun Uzun Sürdüğünde Chris Ryan
2015 Final Kız Jameson
2015 Son Kızlar Chris Briggs
2015 Blackway Nate
2019 Midway Teğmen Roy Pearce
2020 Kötü Çocuklar Yaşam İçin Dorn
2020 Noel Bırakma Operasyonu Kaptan Andrew Jantz
2020 Keşif Marson
Dizi kariyeri olarak Vikings ve Sapmak dizileridir.