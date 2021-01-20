Ragnar’ın oğlu Björn İronside kimdir

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Netflix platformunda yayınlanan Vikings dizisi milyonlarca kişi tarafından izlenmektedir. Dizinin ilk bölümlerinde Ragnar Lothbrok‘u canlandıran Travis Fimmel başrolde yer almaktadır. Ragnar öldükten sonra başrole oğlu Björn İronside karakterini canlandıran Alexander Ludwig geçmektedir.

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Björn İronside kimdir?

7 Mayıs 1992 Kanada doğumlu olan Alexander Ludwig kariyerine çocuk yaşlarda başladı. İlk olarak Harry Potter oyuncaklarında 9 yaşındayken rol almakla başladı. Boyu 1.88’dir. Hemen ardından 2000 yılında Air Bud: Dünya yavurusu filmde aktör olarak film hayatı başladı. Diğer filmleri aşağıdadır.

2000 Air Bud: Dünya Yavrusu

2004 MXP: En Xtreme Primat

2005 Korkunç Vaftiz Anne: Jimmy’nin İntikamı

2005 Havva ve Ateş Atı Kevin

2006 Küçük Şey Cinayet denen Genç

2007 Sandlot: Eve Dönüş EJ Needman

2007 Arayıcı: Karanlık Yükseliyor

2009 Cadı Dağı’na Yarış Seth

2012 Açlık Oyunları Cato

2013 Büyükler 2 Braden Higgins

2013 Yalnız kurtulan PO2 Shane Patton

2014 Oyun Uzun Sürdüğünde Chris Ryan

2015 Final Kız Jameson

2015 Son Kızlar Chris Briggs

2015 Blackway Nate

2019 Midway Teğmen Roy Pearce

2020 Kötü Çocuklar Yaşam İçin Dorn

2020 Noel Bırakma Operasyonu Kaptan Andrew Jantz

2020 Keşif Marson

Dizi kariyeri olarak Vikings ve Sapmak dizileridir.