Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği klavye sınavı yorumları

9 Temmuz 2018 günü Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği klavye sınavı yapıldı. Klavye sınav yorumlarınızı bekliyoruz.

Zabıt Katibi ve İcra Katibi olmak isteyen memur adayları daha önceden sınav tarihi ile arasında zamanın çok az olduğuna dair şikayetlerini dile getirmişti. Başvuruların alınıp onaylanmasından sonra sınav tarihi ile yaklaşık 1 ay olmasından dolayı hazırlıklar malesef tam tamamlanamadı. Özellikle hiç klavye melekesi olmayanlar bir ay içerisinde birşeyler yapmaya çalışsa da malesef 1 ay içerisinde istenen doğru kelime yazma sayısına ulaşamamaktadır.

İcra Katipliği ve Zabıt Katipliği için 3 dakika içerisinde 90 kelime doğru yazılması gerekmektedir. Tabi sadece 90 kelime değil, genel olarak metin içerisinde yanlışların sayısı yüzde 40’dan fazla olmamasıda gerekmektedir.

İcra Katipliği ve Zabıt Katipliği için evde klavye çalışanlar sınavda nasıl bir performans gösterdiğini merak ediyoruz.

Yani evde 110 kelime yazan bir kişi sınavda tahmini olarak ne kadar doğru kelime yazdı.

Ev ve sınav yeri psikolojisinin nasıl farkettiği konusunda sınava giren adaylardan yorumlar bekliyoruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)