Zabıt Katibi alımlarında kaç kişi klavye sınavına çağrılıyor

Zabıt Katibi ve İcra Katibi alımlarında klavye sınavına ve mülakatlara kaç kişi çağrılacağı konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Gelen bir soruyu yanıtlamak istedik. Hülya isimli bir ziyaretçimiz Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi alımları için başvurduğunu ve bu alımlara kaç kişi çağrılacağı konusunda bilgi istemiştir.

Zabıt Katibi alımlarında önemli olan nokta kesinlikle başvuracağınız ilde kaç alım olacağıdır. Örnek vermek gerekirse bulunduğunuz il 50 kişilik bir personel alımı yapacaksa klavye sınavına 20 katı yani 1000 kişi çağıracaktır. Bin kişiden fazla kişi sınava başvuru yaptıysa en yüksek KPSS puanından başlayarak 1000 kişinin sıralaması yapılmaktadır.

Zabıt Katibi alımlarında Klavye sınavını geçenler mülakata kaç kişi çağırılacağınıda merak etmektedir.

Klavye sınavına giren ve 90 kelime üzerinde yazan 1000 kişiden 150 kişi mülakata çağırılacaktır. Tabi her 90 kelimeyi geçen değil. En yüksekten başlayarak sıralama yapılmaktadır.

Uzun lafın kısası klavye sınavına 20 katı çağrılıyor, mülakata ise alım sayısının 3 katı çağrılmaktadır.

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