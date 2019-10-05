Yön nasıl bulunur? Yön Bulma Yöntemleri nelerdir?

Yön bulma yöntemleri hakkında bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Teknoloji sayesinde yön bulma yöntemlerini öğrenmeyi tercih etmiyoruz. Okullarda öğretildikten sonra yön bulma yöntemleri unutulmaktadır. Bu yazımız ile gerektiğinde hayatımızı kurtaracak bilgileri yazmak istedik.

Güneş Yöntemi: Hemen hemen herkesin bildiği yöntem güneşi baz almak olacaktır. Güneş sağ tarafımızda kaldığında sağ kol doğuyu, sol kol doğuyu, ön cephemiz kuzeyi, arka cephemiz güneyi gösterecektir. Yukarıdaki yöntem en basit ve bilinen yöntemdir. Diğer yöntemler Pusula, karınca yuvaları, mezar taşları, ağaçlardaki yosunlar ve camilerdir.

Pusula Yöntemi: Pusula yön bulmada en çok tercih edilen yöntemdir. Konum ne olursa olsun pusulalar daima kuzeyi gösterecektir. Tabi pusulayı etkileyen mıknatıs olmazsa.

Çubuk Yöntemi: Diğer bir yöntem ise eski zamanlarda çok kullanılan çubuk yöntemidir. Yaklaşık olarak 1 metre uzunluğunda bir çubuk yere dikilir. Gölge yönü izlenir. Öğle zamanında gölge en kısa uzunlukta olacaktır. Gölge yönü kuzey’i gösterecektir.

Karınca Yuvaları ile yön bulma: Karıncaların ne kadar akıllı ve güçlü bir canlı olduğunu bilirsiniz. Karıncalar yuvalarınız rüzgar ve yağmurdan korumak için yuvanın ağzı Güney’i göstermektedir.

Ağaç Yosunları ile yön bulma: Ağaçların yosun tutmuş tarafları Kuzey’i göstermektedir.

Mezar taşlarına bakarak yön bulmak: Müslüman mezarlarında baş taraf batı’yı, ayaklar Doğu’yu, yüz kısmı ise Güney’i göstermektedir. Hristiyan mezalarında ise baş tarafı Güney’i göstermektedir.

Kutup Yıldız yöntemi: Gece yön bulma yöntemleri arasında en çok tercih edilen yöntem kutup yıldızıdır. Bulutsuz bir gecede gökyüzünde, ilk önce çıkan ve en geç batan parlak yıldız Kutup Yıldızı ve bu yıldız Kuzey’i göstermektedir.