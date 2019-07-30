Yapımcılar lütfen Fatih Sultan Mehmet dizisi artık yapılsın

Bir ziyaretçimiz gönderdiği mailde yazdıklarını aynen sitemize eklememizi rica etti. Bizde bu ricayı kırmak istemedik.

Merhabalar sayın okuyucular. Ben bir tarih dizileri hastası olduğum için ülkemizde bu eksikliğe dikkat çekmek istedim. Bu sezon tarihimizi anlatan sadece Diriliş Osman dizisi olacak. TRT-1 ekranlarında yayınlanacağı konuşulan Diriliş Osman haricinde başka tarihimizi anlatan maalesef dizi bulunmamaktadır.

2011 ile 2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisi ile tarih dizilerine olan ilgi artmıştı. Hala youtube’da Muhteşem Yüzyıl videoları büyük ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Galiba böyle kaliteli bir tarih dizisi gelmeyecek gibi duruyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan iki dizi farklı tarihlerde yayına girdi. Fakat bu iki dizi çok sürmeden yayından kalktı. 2015-2017 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisi final yaptıktan sonra tarih dizisi başka kalmadı.

En önemlisi Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan uzun soluklu bir dizi olmadı. İnşallah bir yapımcı bu dönemi anlatan bir uzun soluklu dizi bekliyoruz.

Tarih dizisi bekleyenler bana destek verirse çok memnun olurum.. Eminim birçok kişide benim gibi düşünmektedir.