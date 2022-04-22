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Yakamoz S-245 oyuncuları diye arattığınızda başrol oyuncusu en sonda yer alıyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Nisan 2022
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Yakamoz S-245 dizisi Netflix platformunda yayınlandıktan sonra büyük ilgi izlendi. Oyuncu kadrosu ve konusu ile tebrikleri hak edecek seviyede bir dizi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dizinin konusu gereği izleyicilerin birçoğu sosyal medya platformlarında şunu yapsalardı ya da şuraya gitselerdi hayatta kalmaları daha mantıklı olmaz mı yorumları olduğunu görüyoruz.

Fakat dizinin ortalarına doğru geldiğinizde Into the night dizisi ile birleşeceği anlaşılıyor. O yüzden belli bir rota çizip Into The Night oyuncuları ile buluşmaları gerekiyor. Dizinin oyuncu kadrosuna baktığımızda Rana karakterini Ecem Uzun, Defne rolünü Özge Özpirinçci, Yoncayı Ece Çeşmioğlu, Umut karakterini Ertan Saban ve Feli karakteirni Jerry Hoffman gibi başarılı oyuncular olduğunu görüyoruz.

Google’a Yakamoz S-245 oyuncuları diye yazıp arattığınızda başrol oyunucusu olan Kıvanç Tatlıtuğ’un fotoğrafı olmadığı için kadro sıralamasında en son bölümde yer aldığını görüyoruz.

Ama Into The Night oyuncuları diye Google’da arattığınızda Kıvanç Tatlıtuğ’un fotoğrafın olduğunu görüyoruz. Google herhalde başrol oyuncusunun fotoğrafını indexleyip sıralamaya koymayı unutmuş.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Nisan 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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