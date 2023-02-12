Yakamoz S-245 dizisi 2.sezondan henüz haber yok
Yakamoz S-245 dizisi Netflix platformunda ilk yayınlandığında büyük ses getirmişti. Into The Night dizisinin devamı niteliğinde sayılacak bu dizinin 2.sezonundan herhangi bir gelişme bulunmuyor. Normal şartlarda Netflix, dizilerinde yeni bir sezon geleceği zaman sayfasında “Müjde: Yeni Sezon Yolda” yazardı. Şu an için Yakamoz S-245 dizisinde bu uyarıyı görmedik.
Yakamoz S-245 dizisi, ilk bölüm tarihi 20 Nisan 2022’de yayımlanan, yönetmenliğini Tolga Karaçelik ve Umut Aral’ın yaptığı, senaryosunu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak’ın yazdığı çok başarılı bir dizidir.
Yakamoz S-245 nerede çekildi?
Dizinin çekimleri İzmir’in Foça ve Balıkesir’in Ayvalık ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.
Yakamoz S-245 oyuncuları
Kıvanç Tatlıtuğ – Arman
Özge Özpirinçci – Defne
Ertan Saban – Umut
Ece Çeşmioğlu – Yonca
Jerry Hoffmann – Felix
Ecem Uzun – Rana
Meriç Aral – Hatice
Onur Ünsal – Cem
Ersin Arıcı – Altan
Güven Murat Akpınar – Barış
Alper Saldıran – Kenan
Hakan Salınmış – Erenay
Selçuk Yöntem – Asil
Yeni sezon haberi geldiğinde sizlere bu sayfadan bildireceğiz.