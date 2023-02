Yakamoz S-245 dizisi 2.sezondan henüz haber yok

Yakamoz S-245 dizisi Netflix platformunda ilk yayınlandığında büyük ses getirmişti. Into The Night dizisinin devamı niteliğinde sayılacak bu dizinin 2.sezonundan herhangi bir gelişme bulunmuyor. Normal şartlarda Netflix, dizilerinde yeni bir sezon geleceği zaman sayfasında “Müjde: Yeni Sezon Yolda” yazardı. Şu an için Yakamoz S-245 dizisinde bu uyarıyı görmedik.

Yakamoz S-245 dizisi, ilk bölüm tarihi 20 Nisan 2022’de yayımlanan, yönetmenliğini Tolga Karaçelik ve Umut Aral’ın yaptığı, senaryosunu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak’ın yazdığı çok başarılı bir dizidir.

Yakamoz S-245 nerede çekildi?

Dizinin çekimleri İzmir’in Foça ve Balıkesir’in Ayvalık ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

Yakamoz S-245 oyuncuları

Kıvanç Tatlıtuğ – Arman

Özge Özpirinçci – Defne

Ertan Saban – Umut

Ece Çeşmioğlu – Yonca

Jerry Hoffmann – Felix

Ecem Uzun – Rana

Meriç Aral – Hatice

Onur Ünsal – Cem

Ersin Arıcı – Altan

Güven Murat Akpınar – Barış

Alper Saldıran – Kenan

Hakan Salınmış – Erenay

Selçuk Yöntem – Asil

Yeni sezon haberi geldiğinde sizlere bu sayfadan bildireceğiz.