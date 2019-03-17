WhatsApp’ta engellendim mi?

WhatsApp’ta engellendiğimi nasıl anlayabilirim? Beni engellemiş olabilir mi diye merak ettiğiniz birisi varsa, bunu anlamanın birkaç yolunu size anlatacağız.

WhatsApp kullananların sıklıkla merak ettiği konuların bir tanesi de birisi tarafından engellenmiş olup olmadıklarını nasıl anlayacaklarıdır. Bu sorunun cevabı için yapmanız gerekenleri yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz.

WhatsApp iletişiminde, iki tarafın rehberinde kayıtlı olması esas alınır ve buna göre, rehberdeki kişilerinize bazı ayrıcalıklar tanınır. Ancak bu durum her zaman ve her kişi için birebir aynı değildir. Kişinin WhatsApp’ta yapmış olduğu bazı “Gizlilik” ayarları etkili olmaktadır.

Bir kişiyi rehberinize kayıt ettiğinizde, WhatsApp üzerinde de iletişime başlayabilirsiniz, eğer kişinin gizlilik ayarlarında sadece Kişilerim’e verdiğiniz bazı ayrıcalıklar varsa bunlardan yararlanabilir, aksi halde o kişi sizi rehberine kayıt etmediyse bundan yararlanamazsınız.

WhatsApp’ta rehberinde kayıtlı olmayanlar için bu ayrıcalıklardan yararlanmak için, karşı tarafın Gizlilik ayarlarında tüm ayrıcalıkları “Herkes” olarak ayarlamış olması gerekir.

WhatsApp’ta Engellendiğinizi düşünüyorsanız, bunu anlamanın en kolay yolu, o kişinin profiline girmenizdir, eğer burada kişinin resmini göremiyorsanız muhtemelen engellenmişsinizdir, ancak kişi profil resmini kaldırmış olabilir.

Bu durumda kişinin son görülmesini görebiliyorsanız engellenmemişsinizdir, WhatsApp’ta engellendiğiniz zaman, karşı tarafın son görülmesini göremezsiniz.

Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta, bu kişinin son görülmesini sadece “Kişilerim” olarak ayarlamış olması gerekmektedir.

Bir kişi WhatsApp’ta son görülmesini, profil bilgilerini ve profil resmini kimlerin göreceği bilgisini herkes olarak ayarlamışsa, bu durumda rehberinde kayıtlı olsun olmasın herkes tarafından görülecektir, ancak engellenen kişi tarafından görülmeyecektir.

Eğer bu kişinin diğer rehberinde kayıtlı birisi tarafından son görülme ve profil bilgilerine bakma imkanınız varsa, bu bilgileri kullanarak engellendiğinizi anlamanız daha kolay olacaktır.