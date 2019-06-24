Urla’da gezilecek yerler

Ülkemizin beş büyük şehrinden biri olan İzmir dört mevsim gerek merkezde gerek ilçelerinde birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Kuş cıvıltılarıyla uyanacağınız, sakinliğinde huzur bulacağınız eşsiz yerlerden biri olan Urla da bu ilçelerin arasındadır. Eski adı “Klazomenai” olarak bilinen ilçemizin tarihi antik çağlara kadar dayanmaktadır. Son yıllarda adının duyulmasıyla yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası haline gelmiştir.

Urla gidilecek yerler

Bakir doğası, dinginliği ve tertemiz havasıyla keşfedilmeyi bekleyen Urla dört mevsim turistlerin uğrak yeri olmaktadır. Görülmesi gereken yerler yelpazesi oldukça geniştir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

1) Karantina Adası: Urla sahiline Büyük İskender tarafından yaptırılan yaklaşık 500-550 metrelik bir yürüyüş yoluyla bağlanmıştır. İki tarafı denizlerle çevrili bu yol palmiye ağaçlarıyla yeşillendirilmiş, bu da adaya ayrı bir güzellik katmıştır. Adanın tarihi 18. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Veba ve kolera gibi bulaşıcı hastalıkların arttığı bu dönemde, deniz yoluyla şehre gelen göçmenler bu adada karantina altına alınıp kontrol edilmektedir. Bu nedenle buraya Karantina adası adı verilmiştir. Halkın adaya girişi yasaktır.

2) Klazomenai: Geçmişi M.Ö 180’li yıllara dayanan, kazı çalışmalarının hala devam ettiği antik kenttir. Kazı çalışmaları sonucunda bulunan kalıntıların birçoğunun Karantina Adası’nda bulunduğu söylenmektedir. Bulunan kalıntılar arasında en önemlisi M.Ö 6. yüzyıla dayanan zeytinyağı üretim fabrikasıdır.

3) Urla Sanat Sokağı: Asıl adı Zafer Caddesi olarak bilinen Urla Sanat Sokağı, Urla merkezde bulunmaktadır. Urla’nın en hareketli caddesi olan bu caddede aradığınız her şeyi bulmak mümkündür. Her biri birbirinden güzel kafe ve restoranlarda yemeğinizi yiyip içkinizi yudumlayabilir ya da ressamların, seramikçilerin, antikacıların el yapımı ürünlerinin sergilendiği tezgâhlardan kendinize ve sevdiklerinize hediyelik eşyalar seçebilirsiniz.

4) Urla Bağ Yolu: Urla ülkemizin şarap üretiminde önemli bir yol oynamaktadır. Urla bağ yolunda çeşitli şarap işletmeleri ve bağlar bulunmaktadır. Buraya yolunuz düşerse üzüm bağlarını gezebilir, ücretsiz şarap tadımı yapabilirsiniz.

Bunların yanında

Bademler Köyü,

Urla iskele,

Malgaca Pazarı,

Urla Sualtı Müzesi,

Çeşmealtı

Urla Nerede?

Ege’nin incisi İzmir’de Urla Yarımadası olarak bilinen bölgenin merkezinde olan ilçe İzmir’e 41 km uzaklıktadır. 721 kilometrelik yüzölçümü ile bu bölgenin en büyük ilçesidir. İzmir havaalanına uzaklığı 58 kilometre olan ilçeye en kolay ulaşım hattı İzmir-Çeşme otobanıdır.

Urla Ne Zaman Gidilmeli?

Urla ılık hava koşulları nedeniyle dört mevsim seyahat için uygundur. Ancak içinizi ısıtan güneşi ve ılık akşam esintilerini doyasıya hissedebilmek için yaz mevsimini tercih etmek daha doğru olacaktır.

Urla Nerede Kalınır?

Urla, gelen yerli ve yabancı turistler için her türlü imkanı sağlayan beldelerden biridir. Yemyeşil doğayla ve kuş cıvıltılarıyla uyanmak isteyen için de, deniz manzarasına karşı güne merhaba demek isteyen için de birçok seçenek bulunmaktadır. Merkezde birçok apart otel ve pansiyon bulunmakla birlikte kasabalarda da yerel halkının pansiyona çevirdiği birçok şirin ev bulunmaktadır. Evcil hayvanları ile gelen gezginler için pansiyona çevrilmiş birçok çiftlik evi vardır. Kamp yapmak isteyen turistler ise el değmemiş koylarda çadırlarını kurup manzaranın tadını çıkarabilmektedir.

Urla Gece Hayatı

Gündüz birçok gezi fırsatı sunan Urla’da akşamlar aksine çok sakin ve dingindir. Uzun ve yorgun bir günün ardından Urla sahil yolunda kısa bir yürüyüş yapabilir; bu yol üzerindeki butik kafelerde canlı müzik eşliğinde içkinizi yudumlayıp manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.