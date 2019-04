Ünye Gezi Rehberi

Karadeniz her zaman güzeldir, çam ormanları ve yüksek oksijen oranı ile bir ferahlık verir insanın içine.

Karadeniz’in sahil şeridi ise ayrı bir güzeldir, çünkü burada orman havası deniz ile birleşir. Sinop’tan Artvin’e kadar sahilin güzelliğini izleyebilirsiniz. Bu özel ve uzun sahillerden biri de Ünye’de bulunur.

Ünye Ordu’nun en büyük ilçesidir. Sahil şeridinden geçip de Ünye’de mola vermeyen yoktur. Buranın müdavimleri çoktur, o yüzden Karadeniz’in incisi olarak bilinir. Ünye’de evler çok eskidir ve fotoğraflar adeta birer kartpostal gibi çıkar. Birçok ev de deniz ile iç içedir, o yüzden birçok ev deniz kokar.

Ünye Gezilecek Yerler

Sahil şeridinde bol bol yürüyüş yapın, uzun yürüyüşler yapmak için ideal bir yer. Sabahları Çamlık akşamları ise Yalı Mevkii tavsiye ederiz. Kendinizi plaja atıp bol bol yüzün. Karadeniz’in suyu serindir. Dikkat etmekte ve açılmamakta fayda var. Karadeniz de bir an da ters dalgalar ile karşılaşabilirsiniz, ben iyi yüzerim diye sakın güvenmeyin dalgaları delidir ve tehlikelidir. MÖ 250’liyıllarda yapılmış Ünye Kalesini görmeden sakın gelmeyin. Bu kale kral kaya mezarları ile dikkat çekmektedir.

Ünye’nin biraz dışına çıkarsanız hem piknik yapmak hem de fotoğraf çekmek için Asarkaya Kent Ormanı ile karşılaşacaksınız. 2014 yılında açılan Ünye Japon anıtı Japonya’da batmış olan Ertuğrul Fırketeyni’ndeki Türk denizciler ve içindeki Ünyeliler için yapılmıştır. Japon sanatını görmek isteyenler ziyaret edebilir. Ordu yolu üzerindeki Ünye At Çiftliğine gidip ve ata binin. Tecrübeniz var ise tek başınıza boş alan da binmenize de izin veriyorlar. At üzerinde fotoğraf çektirin. At çiftliğinin fiyatı İstanbul’dakilere göre çok uygun.

Ünye Nerede?

Karadeniz bölgesinde bulunan Ordu ilinin bir ilçesidir. Ünye il merkezine 62 kilometredir. Ünye’ye en yakın hava alanı Samsun ya da Ordu Giresun hava alanıdır. Samsun Çarşamba hava alanı ortalama 1 sat sürerken Giresun hava alanı 1,5 saat sürmektedir.

Ünye Ne Zaman Gidilmeli?

Kışın oldukça sert rüzgarı olan Karadeniz sahiline yazın gidilmekte fayda var. Denize girmek isteyenler temmuz sonrasına kalmasa iyi eder. Karadeniz iklimi temmuzdan sonra soğuyabilir ve yağmurlar başlayabilir. Deniz ile işim olmaz diyenler ise kış hariç her mevsim gidebilir. Kışlar oldukça sert geçer. Köyleri gezmek isterseniz köy yolları karla kapanabilir.

Ünye Nerede Kalınır?

Ünye deniz kenarı olduğu için konaklama seçenekleri oldukça zengin. Çadır, karavan, pansiyon ve otel seçeneklerinden bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz. Yaz aylarında kalabalık olduğundan gitmeden rezervasyon yaptırmakta fayda var.

Ünye Gece Hayatı

Ünye sahil şeridi olduğu için yaz aylarında eğlenceli bir gece hayatı var. Lüks gece kulüpleri bulamasanız da çay bahçeleri, kafeler ve barlar bulabilirsiniz. Sahile bakan mekanlarda restoranlar ve meyhaneler mevcut.