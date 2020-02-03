Twitter Sizin İçin Haberler Bildirimlerini devre dışı bırakma

Twitter ilk çıkışında insanların birbirleriyle kısa ve sürekli mesajlaştığı bir sosyal medya ürünüydü. Sürekli güncellemeler yapılan, takipçisi ve kullanıcı sayısı günden güne artan Twitter’da video, fotoğraf, bağlantı, paylaşımı da yapılabilmektedir.

Twitter’da asıl amaç kendi takip ettiğiniz sosyal çevrenin paylaşımlarını almak ve kendi duygu düşünce ve durumlarınızı paylaşmaktır. Bu durum göz önüne alınırsa bazen sistemin bize önerdiği uygulama ve bağlantılar görmek istenmeyebilir. Birden fazla sosyal medya uygulaması içerisinde aktif olarak yer alma isteği sosyal medya içerisinde sadeleştirme ihtiyacını da kaçınılmaz hale getirmektedir.

Görmek istediğimiz alan ve panellere yönelme isteğimiz sistemin bize getirdiği uygulamaları kapatma zorunluluğu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Hemen hemen tüm sosyal medya araçları da bize istemediğimiz içerikleri engelleme özgürlüğünü de sistemsel olarak sağlamaktadır.

Twitter Haber Bildirimleri

Twitter’ın haber bildirimleri farklı mecralarda farklı konularda bilgi alabilmemizi sağlamaktadır. Fakat Twitter’da hali hazırda takip ettiğimiz haber siteleri veya platformları takibimize alarak onlardan haber ve bildirim alabiliriz.

Bu duruma ek olarak Twitter uygulaması hali hazırda sol tarafta trend topic, friday follow gibi çevremizde en çok konuşulan durum ve konulara dikkatimizi çekebilmektedir. Bizim tercihimize göre istediğimiz haber başlığını görüntüleme olanağı uygulama sayesinde serbest bir şekilde sunulmaktadır. Bu sebeple Twitter’ın otomatik olarak gönderdiği haber bildirimleri görmek istemeyebiliriz.

Bu sebeple haber bildirimlerini kapatabilmemiz bizim için avantaj olarak gözükmektedir. Günümüz dijital dünyasında istediğimiz bilgiye istediğimiz zamanda erişebilme imkanımız oldukça kolaylaşmıştır. İstemediğimiz bildirimleri de uygulama ayarlarıyla reddetmemiz de işlem adımlarını biliyorsak oldukça basit ve hızlı olabilmektedir.

Twitter Sizin İçin Haber Bildirimleri Devre Dışı Bırakmak İçin İzlenecek İşlem Adımları Nelerdir?

Oldukça kolay işlem adımları ile okumak istemediğiniz haber bildirimlerinden uzak kalabilirsiniz.

Öncelikle Twitter hesabınızı açınız.

Profil resminize dokununuz.

”Ayarlar ve Gizlilik” sekmesini açınız.

”Ayarlar” kategorisindeki ”Bildirimler” seçeneğiniz açınız.

Tercihler altındaki ”Bildirimleri Düzenle” sekmesine giriş yapınız.

Twitter’ın altındaki ”Haberler” sekmesini kaydırarak devre dışı bırakınız.

Böylece Twitter uygulamasına girdiğinizde sizin hesabınıza haber bildirim mesajları düşmeyecektir.