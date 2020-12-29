tradingview RSI ekleme

Bu yazımızda sizlere tradingview.com adresinde RSI göstergesi nasıl eklenebileceği konusunda bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak tradingview sitesinden bahsetmek istiyoruz. Borsa,altın ve diğer yatırımlar ile ilgilenen kişilerin grafik analizi yaptığı bu site birçok özelliği size sunmaktadır. Elimizden geldiği kadar sizlere bu sitenin özellikleri konusunda bilgilendirme yapacağız.

İlk olarak RSI göstergesinin nasıl ekleneceğini anlatmak istiyoruz. Ayrıca basitçe bir ekran görüntüsü hazırladık. Bu sayede daha rahat bir şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde ilk olarak kırmızı kare içindeki Fx sembolüne basınız. Bu kısıma bastıktan sonra hemen ok işaretinde gözüktüğü gibi “Göreceli güç endeksi” yazınız. Sağ tarafta seçenek çıktıktan sonra mouse ile tıklamanız yeterli olacaktır.

Tıklama işleminden sonra grafik ekranın alt kısmında RSI gözükmeye başlayacaktır. Bu site hakkında sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazmanız yeterli olacaktır.