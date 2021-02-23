Timeless dizisinde ufak bir hata

Sitemizi takip edenler Timeless dizisine başladığımızı okumuştur. Dizi hakkında daha önce birkaç yorum yapmıştık. Oldukça kaliteli bir dizi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Zaman makinesi ile geçmişe gittiklerinde, eski zamanı oldukça başarılı bir şekilde ekrana yansılıtıyor. Zaten bu dizinin 2 sezondan bitmesinin sebebi olarak bütçe gösteriliyor. Eski zamanı yansıtmak için harcanan masraf oldukça fazla olduğunu rahatlıkla anlayacaksınız. Özellikle sabit bir zamana gitmedikleri için farklı zamanları yansıtmak için büyük çaba harcanan bir dizidir.

Biz izlediğimizde ufak bir hata bulduk. Zaman makinesi ile geçmişe giderken sizin olmadığınız bir zaman gitmeniz gereken bir kuralları var. Sebebi olarak ise sizin yaşadığınız döneme giderseniz beyinsel fonksiyon bozuklukları olacağı söylendi. Fakat bir bölümde ufak bir hata yapıldı. Antony ana geminin pilotu. İlk aya çıkma tarihine gidiyorlar. Bu tarihe gittiklerinde Antony’nin o zamanda var olması gerekiyor. Aynı zaman dilimine gittiklerinde herhangi birşey olmadı.

Bu kadar başarılı bir yapımda bu tarz ufak tefek hatalar olması çok normaldir.