Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü Disney Plus’a geldi

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü 2022 yılında gösterime girdi. Kadrosunda Christian Bale, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Taika Waititi, Elsa Pataky ve Tessa Thompson yer alıyor. 250 milyon dolar bütçe ile çekilen ve 8 Temmuz’da vizyona giren bu film Wikipedia kaynağına göre 760 milyon dolar’lık bilet gişesi elde ettiği yazmaktadır.

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