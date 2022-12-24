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Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü Disney Plus’a geldi

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Aralık 2022
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Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü 2022 yılında gösterime girdi. Kadrosunda Christian Bale, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Taika Waititi, Elsa Pataky ve Tessa Thompson yer alıyor. 250 milyon dolar bütçe ile çekilen ve 8 Temmuz’da vizyona giren bu film Wikipedia kaynağına göre 760 milyon dolar’lık bilet gişesi elde ettiği yazmaktadır.

Disney Plus aboneliğiniz bulunuyorsa size güzel bir haberimiz var. Thor Aşk ve Gök Gürültüsü film Disney Plus’a geldi. Bizimde aboneliğimiz var ve uygulamaya girdiğimizde filmin geldiğini görünce sizlere de haber vermek istedik.

Aboneliğiniz yoksa fiyatı şu şekilde: Disney+ aylık üyelik bedeli 64,99 TL’dir. Dilersen yıllık üyelik ile (tek ödemede 649,90 TL) 10 ay fiyatına 12 ay izleyebilirsin!*

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Aralık 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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